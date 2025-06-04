歷經十年 加州公校入學人數終止跌

經過數年來學生大幅流失，加州公校今年入學人數終於止跌。(圖取自加州教育廳臉書)

加州 公立學校入學人數在過去十年大幅流失，從總人數620萬人持續減少，但今年終於止跌，人數回穩持平、略高於580萬人。灣區學區 學生人數與全州公校發展趨勢相同。

總體而言，加州公校2024-2025學年度流失3萬1469名學生，相當於蒙洛公園市(Menlo Park)全部人口，但降幅僅為0.5%。很大部分導因於針對4歲幼兒提供的過渡性幼稚園計畫(transitional kindergarten)擴展，學生人數增加17%、達17萬7570人。

加州近年來有數百名或數千名學生流失、導致學校半空，行政人員必須根據與學生人數相應對的州府經費，平衡預算。由於加州出生率仍處於百年來最低水平，此一數字不太可能在不久的未來出現反彈。

針對財務與人口統計的現況，部分學區決定關閉學校，但包括舊金山 與屋崙等學區面臨壓倒性反對，並在可預見的未來放棄關校想法。

今年舊金山入學人數增至4萬8902人，但仍遠低於2014年秋季入學的5萬3000人。屋崙聯合學區入學人數降至3萬3838人，盡管過渡性幼稚園學生人數增加223人，但仍流失78名學生。加州教育廳長瑟蒙德(Tony Thurmond)表示，儘管尚有許多工作要做，但過渡性幼稚園人數增長令人鼓舞，顯示提供高質量課程是吸引更多家庭重返校園的關鍵。

然而，雖然整體入學人數維持穩定，但公立學校部分最弱勢學生的入學人數出現較大波動。今年加州無家可歸學生人數增加9%、超過23萬人。無家可歸學生是指居住在收容所、旅館、車輛或其他無庇護場所的學生，以及暫住在房屋或公寓的學生。舊金山本學年有2794名無家可歸學生，是十年來最高紀錄、高於去年1343人。

加州教育廳發言人洛克(Scott Roark)表示，當局正密切觀察這些數據，無家可歸學生可能需要更多資源，教育工作人員須提高工作能力、以滿足課堂上學業與基本需求。

近來數據顯示，無家可歸學生在學業通過落後大部分同齡學生，畢業的可能性也較小。無家可歸學生人數增加，可能在今年或未來數年的考試成績、畢業率與缺勤率發生負面影響。