州農保險加州分公司「保護傘」保險 17類人事不被續保

州農保險公司網站上促銷個人責任綜合險的廣告。(statefarm.com)

州農保險加州 分公司（State Farm General）今年稍早向保險廳要求對個人責任綜合險（Personal Liability Umbrella Program，又稱「保護傘」保險）大漲保費 39%。新透露的資訊又指出，有17類的人與事也不再接受續保。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，漲保費之事監管單位尚未做出決定。個人責任綜合險是專為希望獲得超出基本個人責任險保障範圍的投保人設計，它提供至少 100 萬美元的理賠保障，其中可能包括高額律師費、訴訟賠償金或投保人傷害到其他人所產生的醫療費用等。

備案文件顯示，State Farm 兩年前就已停止在加州接受新的傘式保險申請。但對於考慮續保的客戶，State Farm 的核保指南列出了一長串不符合保險資格的活動或特徵。譬如玉米迷宮（corn mazes）、蘑菇農場（mushroom farms）和職業運動員，都被列為風險太高不得續保。

其他的原因有些顯而易見，例如有欺詐前科、駕照被吊銷的申請人會被禁止申請。但也有些限制是較難理解的，例如提供訪客自採農產品的農場。過去五年中曾經兩次索賠的顧客，不予以續保。提供托兒服務，照顧的兒童超過六名者也不續保。

在美國大陸以外地區擁有房地產者不予續保，即使房地產是在夏威夷或阿拉斯加。知名度高的人不再續保，包括娛樂界明星、運動員、教練、政治人物、新聞播報員、作家等。

有些限制可能會影響到民眾的生計，譬如用來載運員工或學童的車輛，車主現在不被允許續保。主要用來種植或飼養家禽（poultry）、樹木、魚類、蠕蟲（worms）、水貂（mink）、啤酒花（hops）、人參（ginseng）、草皮（sod）、珍禽異獸（exotic animals）、蘑菇（mushrooms）或爬蟲綱動物（reptiles）的農場也不續保。

近年來「保護傘」保險的保費大幅升高，部分原因是醫療費用上漲、訴訟增多，以及某些法律案件中偶爾出現的「天價判決」。專家仍然推薦傘式保險，尤其是擁有大量資產的人。