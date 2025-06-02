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加州挽救影視產業 但可能已太遲過去2年失4萬職缺

編譯胡立宗／綜合報導
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好萊塢風光不再，單靠政府補貼難以回春。（美聯社）
好萊塢風光不再，單靠政府補貼難以回春。（美聯社）

加州州長紐森近日宣布，將協助好萊塢影視產業恢復競爭力，但娛樂媒體「綜藝」（Variety）指出，可能為時已晚，因為加州過去兩年已經失去4萬個製片職缺，就算加倍補助，頂多也只能創造4000至5000個崗位。

往年常見的情景是，背景是紐約或其他大都市的電影，其實都是在好萊塢拍的。但是當影視業2022年登頂後，隨之而來的卻是逐年萎縮；照業界人士迪戈維亞（Sienna DeGovia）的說法，2024年一開始，一切都像跌落懸崖，連20多年沒有求人幫忙找工作的她，都開始到處拜託。

好萊塢的衰退自然引發向加州與聯邦政府求救的聲音，但是總統川普威脅式的100%關稅可能反而無效，因為衰退的不只是加州，紐約、倫敦，喬治亞與加拿大近兩三年都在萎縮，只不過洛杉磯看起來更嚴重。

製片公司總經理德貝柯（Michael Dubelko）不認為加碼補貼能發揮功效，以前可能是50部片同時播，現在至少500部，沒有一部片能夠在一地完成，更何況遠離好萊塢的趨勢，早在1980年代就已經成形了。

以1986年移師加拿大卑詩省（British Columbia）的德貝柯為例，借房子一天可能要1萬美元，而且當劇組開拍時，鄰居就剛好要除草，只能花錢消災，「總而言之，在南加拍片成本太高」，一集10萬美元起跳、一季就是200萬美元，外加加國民眾還更歡迎他們，因為可以創造工作機會。

雖然一開始引發「外逃」（runaway production）的爭議，但是越來越多公司選擇出走，光是卑詩省，就有近萬人受雇於美國影業。補貼似乎可以幫忙，但是製片班德（Chris Bender）說，全球至少70國補貼影視產業，要有競爭力、或接近有競爭力，光靠聯邦補助是不夠的。

美國導演工會（Directors Guild of America）的執行長何蘭德（Russell Hollander）就說，影業外逃並不是新聞，不同的是，現在是全球影視產業都在蕭條。在此情況下，他說，每一個放棄美國的職缺都會頗有份量，拿回職缺需要更有力的政策。

加州 好萊塢 加拿大

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