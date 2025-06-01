跨性別運動員晉級田徑總決賽 惹議

最近成為全國話題的加州高中跨性別運動員赫南德茲（中），30日在加州田徑錦標賽三項賽事中勝出晉級。（美聯社）

最近成為全國話題的一名加州 高中跨性別 運動員30日在加州校際聯盟（CIF）舉辦的田徑錦標賽上參加三項女子資格賽，三項都獲得進入總決賽資格。

舊金山 紀事報報導，來自河濱縣赫汝帕谷高中（Jurupa Valley High School）的11年級生赫南德茲（AB Hernandez）30日在佛萊斯諾縣柯洛維斯（Clovis）體育場舉行的跳遠和三級跳遠兩項比賽中以最高分成績晉級，在跳高項目中也比以5呎5吋的好成績晉級。

30日約有十多名抗議者高舉「拯救女子運動」的標語在體育場外示威，在緊張對峙情勢中，有一名反抗議者被捕。柯洛維斯警方表示，此人是因涉嫌使用致命武器攻擊他人並妨礙公務被捕。

此外，在第一場比賽開始時，一架私人飛機拉著一條寫著「禁止男孩參加女孩運動」的橫幅飛過體育場上空。根據報導，這項行動是由一個名為WomenAreReal的組織籌款3000多美元進行的。

赫南德茲的母親納瑞達（Nereyda Hernandez）在一份聲明中說：「最讓人傷心的是，攻擊我女兒的都不是她在比賽中的競爭對手，事實上，他們當中許多人都表現出尊重和體育精神。真正的敵意是來自受到一名失格教師和一名沒教養的政客影響的一些成年人。」

川普在這項錦標賽舉行前威脅，加州若允許赫南德茲參賽，將永久停止提供聯邦資金給加州，其他保守派政治人士和活動人士也隨之公開反對赫南德茲參賽。

作為回應，CIF宣布已制定一項新實驗政策，允許那些因為跨性別運動員未能晉級的順性別（cisgender）女運動員獲得參加州級比賽的資格。此外，如果跨性別選手在比賽中取得前三名，他們會獲得獎牌，但不會影響順性別女選手的排名。換言之，如果赫南德茲在一場比賽中獲勝，一名順性別女選手可能被列為共同獲勝者。

紀事報指出，事實上，CIF在說明新政策時從未提及赫南德茲的名字，也未使用「跨性別」一詞。