大又美法案 140萬加州人恐失醫保

國會審議中的大又美法案，可能嚴重衝擊加州健保。圖為加州健保卡。（加州健康服務部DHCS網站）

國會正在審議的「大又美法案」（One Big Beautiful Bill Act），因為附加條款「有工作才有醫保 」（no work no Medicaid ），一旦完成立法，並在2026年12月31日生效，自2027年開始，每個月工作或就學時數不到低標的人，就不能再加入加州 版的Medicaid，即Medi-Cal（俗稱加州白卡）。

「有工作才有醫保」的原則下，很多細節還待敲定，但是一定要工作才有Medicaid。時間可能是每月80小時，不管是工作、上學、志工都可以，但是只要少一個小時就沒有Medi-Cal；工時申報可能由一年改成半年；年齡範圍可能是19歲至64歲，且沒有小孩或殘疾。

CalMatters報導指出，依照上述規定，2027年時，可能有120萬至140萬加州人沒有醫療保險。為了貫徹總統川普的意志，眾議院議長強生（Mike Johnson）已經表態、告訴CBS電視台，工時下限富含道德意義，不工作的人不能濫用醫保。

醫療研究公司KFF指出，全美與加州的Medicaid保戶，65%以上都有全職工作，另外29%是小孩、學生或殘疾人士。其他的人，Medicaid資格就可能遭到質疑。

非營利的「Central City Neighborhood Partners」專門幫人申請各種福利與服務，其副執行長阿法羅（Diana Alfaro）就直指關鍵，好比說，她在洛杉磯有些低收入對象，確實是有工作的，但卻不是典型的僱傭關係，可能是管家、園丁、建築工，或其他沒有定期收入或單一雇主的。她說，有些人士用報稅紀錄、雇主證明文件，甚或自己證明有收入，當初才得以加入Medi-Cal的，未來可能就要吃苦了。

最終版的大又美法案可能包括很多例外條款，特別是像加州這種以州府預算支應Medi-Cal開銷的，也可能在懲罰之列。加州Medi-Cal的服務對象多達1500萬人，還有無證移民，缺少了聯邦資金，很可能衝擊整個醫療體系。阿法羅說，很多人會被聯邦的舉措搞昏頭，去年才加入的，2027年就可能被剔除。

有工作才有醫保並非沒有前例，但多以失敗收場，現在只有喬治亞州還在實施。阿肯色州2018年成為第一個要求有工作才能加入Medicaid的州，適用對象是30歲至49歲的人，每月必須工作80小時。不到半年，1萬8000人遭到剔除；直到2019年聯邦法院才判定規定無效。

新罕布夏州的議員，覺得他們的腦袋比較好，於是2019年推出他們的醫保資格限制。但是州府連絡不到投保人，最後比預期的還多了數千無故遭剔除的。他們很多都有工作，只是不知道新制開始了，也不知道自己到底該做什麼。