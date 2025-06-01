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空調溫度夏78°冬68° 宜人又省電

編譯胡立宗╱綜合報導
購買節能空調，長期電費才能壓低。（路透）
購買節能空調，長期電費才能壓低。（路透）

許多人都會建議，夏季空調溫度設在78度最省電，家裡又不會太熱。是否真是如此？沙加緬度蜂報詢問了空調業者、南北加的電力公司，得到的答案確實是78度最合適，同時冬季設在68度也很宜人。

沙加緬度公用事業部更指出，針對不怕熱的人，每調高2度，還能額外省下5%至10%的電費。另外，公用事業部也建議，搭配循環電扇更能省錢，溫度可以調高一點還不會覺得很熱。

沙加緬度的空調業者「首府舒適公司」（Capital City Comfort）表示，75度到78度都算是合適的溫度，空調系統運作起來都更有效。沙加緬度公用事業部之外，太平洋瓦斯與電力公司（Pacific Gas and Electric）也同意，畢竟外面溫度超過100度時，室內要降到78度已經很不容易了。

至於清洗或更換空調的濾網是否能夠節能？公用事業部、太平洋瓦電的回覆都是肯定的，最熱的幾個月每月清洗，的確能讓電費更低。他們都說，髒汙的濾網會讓機器運作起來更費力，吃電當然更凶，而且還會影響室內空氣品質。

兩家電力公司都說，最能立竿見影的辦法是，不要讓陽光直射家裡，拉簾、百葉窗都是不錯的選擇，陽光直射會導致室內溫度飆升，空調運作起來自然更耗電。

沙加緬度公用事業部還提出應該注意的四點，能讓電費更低：

・通氣管道常保乾淨，能讓空調系統效率更高；

・定期更換密封膠，並幫門窗加上氣密條也很有用；

・檢查牆壁的隔熱層，毀損的地方儘早修補；

・定期檢查空調設備，確定沒有故障的地方。

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