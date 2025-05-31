加州陪審員單日津貼15元增至百元 但高興太早了

加州陪審員津貼前導計畫，被州長喊停。圖為電影「二號陪審員」（Juror #2）劇照。（美聯社）

加州 議會2022年賦予法源依據給「陪審員津貼前導計畫」（Jury Duty Pilot Program），州長紐森 也簽署了。但是面臨政府預算缺口愈來愈大，紐森在5月的預算重編中砍掉了年度2750萬美元的支出，給付給陪審員的津貼由每日100美元跌回15美元。

當初提案的加州眾議員李天明（Alex Lee）、試行新制的阿拉米達縣（Alameda County），都對州長此舉表示不解。前導計畫原本是希望降低陪審員經濟門檻，使更多低收、多元的民眾不再以「經濟無法負擔」，推辭陪審義務。

但在加州政府5月的預算修正案中，原本應該試行兩年至2026年的前導計畫，卻在剛實施八個月後就腰斬。雖然說能節省2750萬美元的支出，但當年提案的李天明非常不解地告訴CalMatters，州長怎能說停就停，計畫通過議會審查、紐森還簽署過。

李天明強調，陪審員津貼已經25年沒有調過了，每日僅僅15美元的津貼，許多人都以經濟困難而聲請退出，陪審團因此喪失了經濟與群體的多元性，組成的陪審團也很可能不合社會面貌。

紐森一宣布不給經費後，參加前導計畫的六個縣馬上宣布中止，只剩阿拉米達縣還在考慮，沒了加州經費是否能夠繼續。該縣首席公設辯護人（Chief Public Defender）伍茲（Brendon Woods）告訴CalMatters，中斷經費影響的不只是計畫本身，還有剛通過的第36號提案（Proposition 36），兩者綜加起來，加州可能又要出現大監禁時代（mass incarceration era）。

伍茲還說，很多人將是非裔或西裔，因為他們多半是低收入 者，面對司法難以充分主張自己的權力。CalMatters以最近發生在洛杉磯的案例指出，雖然司法系統沒有彙整陪審員的群體區分，但多數縣份的陪審團多半由退休者，或是雇主願意支薪的人組成，因為他們才不必擔心收入。

CalMatters另舉最近發生在洛杉磯法庭的例子指出，23歲的非裔嫌犯，陪審團卻都是高學歷、有錢的專業人士或退休者。嫌犯母親說，這些陪審員怎麼看都不像兒子的同儕群體啊。不到兩周後，嫌犯被定為一級謀殺，可能終身監禁。且不論事實，這樣的陪審團組成，往往是日後爭議的開端。

相對於其他縣市，舊金山2022年就以展開「來當陪審員吧」（Be The Jury）計畫，將每日津貼提高到100美元，同時開始長期追蹤分析，結果發現津貼提高確實改變陪審團組成結構。一年後，低收家庭的比例明顯增高，有色人種也說，提高後的津貼消弭了經濟門檻。

舊金山的計畫起源於前眾議員丁右立（Phil Ting）2021年的倡議，後來才有李天明2022年的提案。雖然經費中止，但是加州司法委員會仍會持續評估，增加陪審員津貼對司法多元的影響。李天明也說，加州司委會仍然需要每半年提交報告給議會審查。