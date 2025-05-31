全美首創「加州高溫風險」網站 依郵區查熱度與涼爽中心資源

民眾可於CalHeatScore網站輸入郵遞區號，查詢當地高溫風險等級、氣溫預測、年齡與族裔分布及涼爽中心位置等資訊，協助評估自我風險。（線上會議截圖）

為協助民眾因應日益嚴峻的高溫氣候，加州 環保廳（CalEPA）30日發布全美首創的「加州高溫風險指數」（CalHeatScore）。這項由環境健康危害評估辦公室研發的工具，能依郵遞區號每日預測並分級極端高溫對社區健康的威脅，並提供在地避暑資源，協助民眾提早準備、保護自身與家人安全。

高溫風險指數工具以零至四級量化每日高溫對健康的潛在風險，依據郵遞區號顯示即時預測，並結合加州在地氣候資料與歷史急診數據。系統另提供人口結構、語言能力、保險 覆蓋率等社經指標，協助識別高風險社區。使用者可查詢所屬地區的風險等級與未來七日預報，同時獲得附近涼爽中心等資源資訊。

加州高溫風險指數可協助地方政府進行熱浪應變規畫，也能提供個人、雇主、社區組織與醫療人員參考使用，提高防災與健康應對能力。（線上會議截圖）

根據加州保險廳數據，2013至2022年間，加州七次極端高溫事件共造成近460人死亡、超過5000人住院，並導致344起不良出生結果。加州環境健康危害評估辦公室研究（OEHHA）亦指出，高溫與死亡率、嬰兒出生體重偏低、急診與住院率上升等健康風險有明顯關聯，對孩童、長者、戶外工作者與慢性病患等族群影響更為顯著。

CalHeatScore將高溫風險依嚴重程度分為五級，從CHS 0（低風險）至CHS 4（極高風險），幫助民眾依郵遞區號了解當地熱浪風險等級。（取自加州高溫風險指數官網）

加州環境健康危害評估辦公室副主任愛德華（David Edwards）則表示，華氏95度與華氏110度對健康的衝擊天差地遠，即使是相同溫度，在沿海地 區與中央谷地的健康風險也可能截然不同，CalHeatScore的在地化設計，能協助每位加州居民獲得保護自身與家人的知識與工具。

加州高溫風險指數依據即時與歷史氣候資料、健康急診紀錄及社經因素，顯示各地郵遞區號當日熱浪風險等級。圖中深色區域代表風險較高，集中於中央谷地及內陸地區。（取自加州高溫風險指數官網）

加州環境健康危害評估辦公室將持續根據使用者意見優化工具設計，確保更精準反映社區實況，並廣邀各界參與。首場線上公眾說明會預定6月12日中午12時舉行，內容包括工具介紹、操作示範及公眾參與流程，歡迎民眾上網註冊參加。更多資訊可至官網查詢：https://calheatscore.calepa.ca.gov。

CalHeatScore專案經理威廉（Walker Wieland）表示，該系統以ZIP碼為單位，整合氣象與急診數據，提供加州社區等級的熱浪風險評估。（線上會議截圖）