加州消費信心指數 5月較上月大增22%

加州消費信心指數5月較4月增加22%。（美聯社）

加州 消費信心指數2025年5月較4月大增22%，是2022年8月以來的最大增幅。雖然能夠顯示信心增加，但也別忘了，4月出現2020年12月以來的最大降幅，5月的指數也比19年以來的平均低了2%。

5月的月增幅另外也是2007年以來第16大的單月漲幅，南加 新聞集團專欄指出，消費信心指數至關重要，因為個人消費占了經濟規模的三分之二。雖然單月大幅成長，但從2024年10月以來，還是下跌了19%。

尤其是，總統川普變化多端的經濟政策，更是從華爾街 到加州都提心吊膽；只是進來的一些微調，包括調降與延後高關稅，降低了擔憂的程度。美國股市的反彈就是其例之一，減稅措施逐漸通關，也使得一般民眾更為寬心。

南加新聞集團專欄的信心指數主要來自兩部分：目前與預期，兩者在5月都穩定成長。

目前指數在2025年5月月增22%，但較2024年10月減少2%，不過與19年平均相比倒是增加了23%。

預期指數今年5月同樣月增22%，但較去年10月減少33%，也比2007年以來的平均少了20%。