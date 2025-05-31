與其他州不同 加州更愛為孩子取西語名

與美國其他州相比，加州最受歡迎嬰兒名有其特色。（取自Pexels）

社會安全局（Social Security Administration）本月公布2024年最受歡迎新生兒名排行榜，與其他州排行榜相比，可以看出加州 最受歡迎新生兒名有其特色。

嬰兒名專家金恩（Sophie Kihm）表示，地區新生兒取名趨勢能反映出當地人口統計數據。加州去年最受歡迎的男女孩名字分別是Liam和Mia，兩個名字也都名列美國最受歡迎前十名。不過，在加州排名第四的男孩名Santiago在全國僅排名第29，在加州排名第三的女孩名Camila在全國也只排名第11。

Santiago和Camila都源自西班牙語，在加州和美國西南部比較受歡迎，這可能是因為這些地區的西語裔人口較多的緣故。金恩表示，地區性取名趨勢已存在數十年，但隨著人們愈來愈追求獨特，取名趨勢近年來已縮小到以州為範圍。

金恩說，長期以來，西班牙語名字在加州一直特別受歡迎，不過，最新趨勢是從Jose和Carlos等傳統名字轉為Emiliano和Thiago這類較現代化的名字。

舊金山 紀事報表示，數據證實了金恩的說法，在過去九年中，Emiliano的排名上升了65位，Jose和Carlos的排名下降了20位。

金恩還指出，帶有多個母音的女孩名如Alaia、Kaya和Lea，現在在加州很流行，Hazel和Ivy這類植物名在加州也有愈來愈多人取。

最受歡迎的名字並非會永遠受歡迎，它們會受流行文化趨勢、歷史事件和文化融合的影響。數據顯示，過去十年來，最受歡迎女孩名排名相對穩定，男孩名排名變化則較大。金恩表示，名字愈來愈需要適應不同的文化，這個原因使男孩名的多元性愈來愈強。