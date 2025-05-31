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一分鐘看加州／麥賽德縣狩鹿獵豬僅開放2天 申請要快

編譯組／綜合報導
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2025年8月開放狩獵的San Luis Reservoir。（加州漁獵局網站）
2025年8月開放狩獵的San Luis Reservoir。（加州漁獵局網站）

麥賽德縣（Merced County）的Zone A將於8月9日、10日開放狩獵，加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）已經開始接受申請，每人只能申請一天一區的許可，超過此限則全部申請都會作廢，獲得許可者將能獵捕限制數額的鹿與野豬。

狩獵區域為Cottonwood Creek的上游與下游，以及San Luis Reservoir的野生動物區。進入前述區域都要事先申請，申請人必須持有2025-26年度的狩獵許可。每天只限30張入場證，但是可以組成三人隊伍。未滿12歲且取得狩獵執照者，須由成人陪同才能申請、入場。

申請方式有三種：

1.Cottonwood Creek Wildlife Area或San Luis Reservoir Wildlife Area的網站線上申請；

2.撥打209-826-0463給位在麥賽德縣洛斯巴諾（Los Banos）的漁獵局辦公室，時間限於上午8時至下午3時30分；

3.發E-mail給承辦人[email protected]，或郵寄至洛斯巴諾辦公室（18110 W. Henry Miller Ave., Los Banos, CA 93635）。

收件截止日為2025年7月3日的下午4時，且只限正式申請。7月10日上午11時將進行電腦抽籤，現場開放旁觀。入選者會在五個工作天後收到書面通知，但一定不會以電話通知。

到場前，獵人必須自備足夠的鹿標（deer tag）與野豬認證（wild pig validation）。

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