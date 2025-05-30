撤銷部分中生簽證 華人教授：一旦說錯話 科研經費全無

美國國務院近日宣布，將撤銷部分中國在美留學生的學生簽證 ，包括與中共有關係或就讀敏感專業的學生。部分南加華人專家、學者表示，雖然該政策從美國國家利益層面看可以理解，但對中國留學生 乃至中美未來交流會造成極大負面影響，甚至對美國基礎科研打擊很大。

洛杉磯加州大學 （UCLA）奈米醫學家曾憲榮表示，這種做法對美國科技研究打擊很大，尤其是基礎醫學科研方面。現在有很多來自中國學者、中國留學生都人心惶惶的，在UCLA就有不少中國留學生和學者。

曾憲榮語氣沉重並有所指地說：「唉，你看他逼走多少人呀！」美國哈佛大學前教授、知名納米科學家Charles Lieber都被逼加入清華大學深圳國際研究生院。最終美國本土的一些學者也受到波及影響，那麼這種政策實施的效果就反過來了。曾憲榮也指出，現在說話要很小心的，如果一旦被「引用」，就會將原本撥付的研究經費給刪除了，「我的實驗室從事科研的有20多個博士或博士後，一旦取消了科研經費就影響到20幾個家庭啊！」

北嶺州立大學（CSUN）華裔教授、計算機學院副院長賈旭東表示，這個話題比較敏感，對中美交流會產生極大負面影響。他認為，中國學生到美國大學留學屬於民間交流，不完全是兩國政府間的競爭關係。無論怎樣，兩國民間還是要繼續交流友好的。美國的這種政策，如果從美國政府角度看，吊銷與中共有關係或就讀敏感專業的學生簽證，可以理解。因為畢竟兩國科技領域有競爭關係，而且雙方立場不同。美國的立場是保護自己的敏感的科技產業。從中國方面來看，中美民間關係也成了競爭關係。

前波莫那加州州立理工大學教授張簡表示，這種政策會大大影響部分在美國中國留學生學業和生活，所以從個人觀點看，是反對改變現狀的，而且該政策對涉及到的留學生是不負責任的。但是從深層次來看，該政策是從國家及未來發展層面考量的，相應採取的是保護美國利益的政策。相信美國國務院是有著長遠眼光作出這項決策，但從公眾情感來看，是很難接受的。