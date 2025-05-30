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被通知F-1簽證將取消 中國留學生：斷人生路

記者夏彥╱舊金山報導
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美國大規模吊銷中國留學生簽證引爭議。圖為校園示意圖。（記者夏彥/攝影）
美國大規模吊銷中國留學生簽證引爭議。圖為校園示意圖。（記者夏彥/攝影）

美國政府近日以「國家安全考量」為由，大幅取消部分中國留學生的簽證，對象鎖定「與特定背景有關聯」或就讀於人工智慧、航太、半導體等「敏感領域」的學生。中國外交部5月29日譴責此舉為歧視性政策，並已提出交涉。美中關係再度陷入緊張。本報實地訪問舊金山灣區受影響學生，記錄他們的真實心聲。

在舊金山一所理工科大學攻讀機械工程碩士的趙一凡（化名）表示，她是在疫情期間遠程完成學士學位後，終於來美開始研究所學業，卻在近期收到來自美國國務院的通知，表示其F-1學生簽證將被取消，原因是其本科母校被列入「敏感清單」。

「我感到極度錯愕和無助。那所學校是全中國數一數二的理工大學，我申請來美國是為了做機器人研究，從來沒有參與任何政治活動。」她語氣平穩卻難掩壓力。「我爸媽為了供我出國讀書，把家裡的積蓄都投入了，現在我卻面臨要中途退學、被遣返回國的風險，這不只是政策，這是斷掉了一個年輕人的人生路。」

另一位來自上海的博士生林哲文（化名）目前在矽谷地區一所頂尖大學攻讀資訊工程，研究方向是量子計算。他則在嘗試更新簽證時遭遇「行政審查」，數周未有進展。「我原本暑假要回國參加姊姊的婚禮，現在根本不敢出境。」

他說：「跟他同一時期的同學，人都很純粹，喜歡寫程式、解難題，不碰政治，也不懂政治。我理解美國要維護國安，但這種做法像是拿一張網蓋住所有人，用一種身分就定義風險，這很傷人。」

林同學還提到，他的實驗室裡有三分之一的成員是中國人。「我們做的是前沿科學，美國需要人才，我們也想把研究做到最好。但現在的氣氛讓人心惶惶，像是隨時會被趕走。」

目前，美方並未公開說明具體取消人數及評估標準。根據加州多所大學國際事務部門反映，過去兩周已有學生反映簽證遭駁回或延遲核發，學校方面也感到措手不及。

美國大規模吊銷中國留學生簽證引爭議。圖為校園示意圖。（記者夏彥/攝影）
美國大規模吊銷中國留學生簽證引爭議。圖為校園示意圖。（記者夏彥/攝影）

學生簽證 舊金山 中國留學生

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