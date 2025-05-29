棄電腦業從影20年 歐陽傑現與阿湯哥演飆戲

歐陽傑在「不可能的任務：最終清算」首映禮紅毯上。（歐陽傑提供）

20年前剛從聖地牙哥 加大（UC San Diego）電腦專業畢業的歐陽傑（Stephen Oyoung），做出了一個出人意外的決定：放棄電腦行業，投身演藝事業。那時他還不知道，演藝道路是多麼艱難；更不知道，有一天居然可以與湯姆克魯斯 （Tom Cruise）演對手戲。

歐陽傑在南加州長大。與大多數華裔家庭一樣，父母都希望孩子未來能從事穩定的高薪工作。歐陽傑的媽媽Linda指出，她還記得約20年前，歐陽傑從聖地牙哥加大電腦專業畢業，親朋好友一起去參加他的畢業典禮。在典禮之後的聚餐上，他宣布一個讓所有人驚掉下巴的決定：我要去當演員。

Linda表示，歐陽傑從小喜歡武術，上大學的時候，他的父親曾送他去中國學習武術。歐陽傑更是從小就喜歡演戲，上學時一直參加學校的話劇社。歐陽傑說，當他決定做演員時，父親給他10年時間，當他30歲還未有所成就，就回學校唸書，從事一份「正經」職業。

（左起）「不可能的任務：最終清算」的導演Christopher McQuarrie、歐陽傑、湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

十年很快過去，在好萊塢當演員雖然不愁工作，但也很難闖出一片天。十年間，歐陽傑大多數時間僅作為武打演員出演影視劇，有時候露面僅有幾秒鐘。然而在父親鼓勵下，歐陽傑找回初衷，努力爭取角色。在之後的10年中，他陸續參演過電視劇「海軍犯罪調查處」，2004年電影「龍捲風」等。

但是，參演湯姆克魯斯的電影「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible - The Final Reckoning），歐陽傑至今也不敢相信。他從300多位候選人中脫穎而出，拿到該角色。在紐約首映禮上，歐陽傑牽著媽媽的手走過紅毯。他說，「媽媽，我可能做不了一名醫生，但我可以讓你與湯姆克魯斯一起走紅毯。」

當被問及20年的演藝生涯是否有過想放棄的時候，歐陽傑說，「這種想法一直都有。」就在拿到「不可能的任務」角色前幾周，他與媽媽通電話：「我不知道我還能不能繼續做下去。」

展望未來的演藝道路，歐陽傑說，相比幾十年前，好萊塢給亞裔演員 的機會越來越多了。例如，以前的影視作品中，亞裔總是以某種特定配角出現，如今亞裔也可以當電影主角。但是時代也在不停地變化，觀眾對角色的期待也在變化，歐陽傑說，「我們不能控制電影業的走向，只能自己更加努力，做好演員這份工作。」