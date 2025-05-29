我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

歐陽傑：「太太的幸運魔法」加持 才能參加「不可能的任務」

記者王若然／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電影「不可能的任務：最終清算」演員合照，二排右四為歐陽傑，前排左四是湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）
電影「不可能的任務：最終清算」演員合照，二排右四為歐陽傑，前排左四是湯姆克魯斯。（歐陽傑提供）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible – The Final Reckoning）正在北美熱映，這是該系列電影的第八部。電影中一位華裔演員表現亮眼，在電影中與阿湯哥演對手戲。他就是生長於南加州的華裔演員歐陽傑（Stephen Oyoung）。

在剛上映的新片中，歐陽傑飾演執行特別任務的海軍軍官。他接受本報專訪，講述如何被導演選上參演這部電影以及阿湯哥合作的難忘經歷。

歐陽傑參演該電影的經歷，可以說與他太太的戀愛史有不解之緣。兩年前，歐陽傑與太太剛開始戀愛，那時他參與了電影的試鏡。不過那次試鏡，是為了「不可能的任務」的第七部：「致命清算」（MI-Dead Reckoning）的試鏡，後來至這部電影播出，他也沒有收到劇組的消息，歐陽傑以為試鏡不了了之。

此後過了大半年，在歐陽傑籌備婚禮的那一周，他突然收到通知，系列電影「不可能的任務」第八部「最終清算」的導演Christopher McQuarrie想要與他面試。歐陽傑說當時兩人通過視訊談了約45分鐘，導演告訴他正在兩個候選人中抉擇。在歐陽傑結婚日的兩天前，他接獲錄用通知。歐陽傑從300多位候選人中脫穎而出，成功拿下電影中海軍軍官一角。他說，現在回憶這段經歷，仍覺得不可思議，「我的太太是我的幸運魔法。」

能與湯姆克魯斯合作，是每個演員的夢想。歐陽傑說，這是他一直憧憬的夢想。「如果湯姆克魯斯找我演戲，我會立刻放下一切過去。」這是他從業以來的口頭蟬，如今成真。

歐陽傑與湯姆克魯斯的戲份在英國拍攝。原本計畫兩周多的行程，後來用了兩個多月才完成。歐陽傑說，湯姆克魯斯十分友好、親切，會認真對待劇組的每位演員，對新入組的演員，都握手歡迎。

歐陽傑說，在英國拍戲時，他與太太及家人在一家餐廳吃飯，剛好碰到也在這裡用餐的湯姆克魯斯。湯姆克魯斯與他熱情打招呼，並同歐陽傑夫婦及家人一起拍照，還為他們的晚餐買單。第二天兩人在片場見面，歐陽傑說，「你知道，亞洲父母通常很嚴苛，但你昨晚贏得了他們的心。」

湯姆克魯斯 華裔 阿湯哥

上一則

徐永泰新作「走岔的西伯利亞鐵路」發表

下一則

房屋保險專家Jae朴 中文理賠諮詢

延伸閱讀

華男棄電腦行業 苦拼20載 今與阿湯哥演對手戲

華男棄電腦行業 苦拼20載 今與阿湯哥演對手戲
史迪奇打敗阿湯哥 奪國殤日票房冠軍

史迪奇打敗阿湯哥 奪國殤日票房冠軍
「史迪奇」打敗湯姆克魯斯 奪國殤日長周末票房冠軍

「史迪奇」打敗湯姆克魯斯 奪國殤日長周末票房冠軍
阿湯哥「神祕」聖誕蛋糕甜入心 戴夫貝瑞主動討要

阿湯哥「神祕」聖誕蛋糕甜入心 戴夫貝瑞主動討要
湯姆克魯斯的聖誕驚喜：美味椰子磅蛋糕 合作過的大咖才有

湯姆克魯斯的聖誕驚喜：美味椰子磅蛋糕 合作過的大咖才有
阿湯哥「不可能8」坎城首映玩瘋 女星疑違規「真空」走紅毯

阿湯哥「不可能8」坎城首映玩瘋 女星疑違規「真空」走紅毯

熱門新聞

鄭德倫分享案例，在爾灣市一棟市值超過700萬美元的華人住宅，因未繳納HOA費用而啟動拍賣程序，最終以1萬7千多美元的價格被拍賣出手。（圖片取自Zillow網站）

只因這原因 華人700萬豪宅僅賣1.7萬

2025-05-27 20:53
張國興（右）之前專程去台灣探訪各種養生村，但最後發現還是留在美國養老更適合。（張國興提供）

有人葉落歸根住不慣 再回美

2025-05-26 02:15
這款蛋糕兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。（記者朱敏梓/攝影）

只要3.49美元 Trader Joe's爆款日式舒芙蕾蛋糕限時回歸

2025-05-22 16:03
聖蓋博市襄賓客棧被查封。（聖蓋博市警局）

住戶：寧死不住 華人區鬧市恐怖旅館被封

2025-05-22 20:35
近日遞案的集體訴訟，指莊臣生產的Ziploc標示不實，長期微波爐、冰箱使用，可能影響健康。圖為被點名的「Ziploc Freezer Bags」。（取自Ziploc官網）

超2億人在用 Ziploc食品袋 微波、冷藏恐不安全

2025-05-21 19:23
門口紗窗多年前就已無法使用，至今無人來修。（記者邵敏／攝影）

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

2025-05-23 22:50

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃