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加州允許跨性別學生比賽 司法部展開調查

洛杉磯訊
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加州學區允許跨性別女性學生參與女性校隊，引發司法部調查。（象征LGBTQ+權益的彩虹旗示意圖，Pexels）
加州學區允許跨性別女性學生參與女性校隊，引發司法部調查。（象征LGBTQ+權益的彩虹旗示意圖，Pexels）

美國司法部（DOJ）28日發法律信函，通知加州相關部門，將對其違反聯邦法展開調查。具體來說，司法部將調查加州AB1266法律是否違反「教育修正法案」第九條（Title IX）。收信方包括：加州檢察長邦塔（Rob Bonta），教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond），加州校際聯盟（簡稱CIF）。

司法部表示，此舉是為調查加州及其高層司法部門、教育部門和運動員機構、學區，是否存在性別歧視。聯邦「教育修正法案」第九條規定，禁止接受聯邦援助的學校計畫或活動有性別歧視行為。而加州AB1266法案，允許跨性別學生參加學校所有活動和項目。司法部此舉，是代表包括總統、聯邦檢察長以及司法部，就「女人和女孩們在體育項目中被剝奪公平機會」，對加州發起法律調查。

在最近飽受爭議的Save Girls' Sports, et al. v. Thurmond, et al.一案中，提告方狀告加州河濱縣聯合學區及學校領導，稱Luther King高中一名女生體育運動員T.S.，被一名「生物學意義上的男性」運動員不合理地替代。在該案中，提告方稱，加州AB1266法案違反「教育修正法案」第九條。

美國民權副檢察長Harmeet K. Dhillon說，「第九條的存在，是為了在教育中保護女人和女孩。它的存在反對男性與女孩抗爭，侵犯她們的隱私領域，搶走她們的獎盃。她的部門會盡最大力量，保護女性努力爭取到的教育平等權益。」

聯邦檢察官Bill Essayli說，這部法律很清楚，基於性別的歧視是違法且不道德的。聯邦檢察官辦公室以及整個司法部，將不遺餘力保護女孩們的運動，禁止任何人，包括民選官員，違反女性的民權。

加州 司法部 歧視

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