加州若讓跨性別參加女子賽 川普威脅扣聯邦補助

川普威脅加州，若不遵守禁止跨性別者參與女子體育賽事的行政命令，就要永久扣留加州的聯邦資金。圖為川普今年2月5日在白宮簽署禁止跨性別運動員參與女子體育賽事行政命令後向在場人士揮手致意。（美聯社）

川普 總統27日對加州 作出威脅，稱如果加州違反禁止跨性別 運動員參與女子體育賽事的行政命令，將「大規模」取消給加州的聯邦資金。

川普警告紐森「想清楚」

CNBC報導，川普在其社群網路「真實社群」（Truth Social）上警告，如果加州繼續違反今年2月5日簽署的這項行政命令，撥給加州的聯邦資金可能遭「永久」扣留。川普在貼文中抱怨，一位獲得資格在一項即將舉行的賽事中與女性同場競技的跨性別運動員，「擺明是贏定的」。川普還寫道，如果有必要，他將下令地方當局禁止這名跨性別者參加總決賽。

川普表示，他27日稍晚會與加州州長紐森（Gavin Newsom）聯絡，「以了解他希望在這個問題上採取何種立場」。

川普沒有透露是哪位運動員引起他的不滿，但CNBC指出，加州一名跨性別高中田徑比賽運動員赫南德茲（AB Hernandez）最近受到了媒體的關注。

在川普做出威脅後，負責管理加州體育賽事的加州校際聯盟（California Interscholastic Federation，簡稱CIF）立即表示，已制定了一項新「實驗資格程序」（pilot entry process），擴大該州本周末即將舉行的田徑錦標賽參賽資格，以確保讓更多生理上為女性的學生運動員能夠參賽。CIF指出，這項新政策是在川普27日發文之前的周末就已討論決定的。

CIF在聲明中說：「根據這項實驗資格程序，任何生理為女性的學生運動員，如果在CIF比賽中能在所屬分區的任何一場自動晉級賽中，獲得下一場比賽的參賽資格，但未能在分區決賽中達到CIF州級總分，仍可獲得參加2025年CIF田徑錦標賽的機會。」

不過，美聯社表示，CIF並未說明這項改變是否適用於加州所有體育賽事，還是僅適用於跨性別運動員獲得決賽資格的賽事。依聲明來看，這項改變目前似乎只適用於本周末的比賽。

紐森新聞秘書高登（Izzy Gordon）也發出聲明說：「這個實驗程序尋求以合理和尊重他人的方式，在不損害公平競爭的原則下解決複雜問題，是一種值得追求的模式。州長對這種考慮周到的方法感到欣慰。」

加州逾半預算來自聯邦

川普威脅要切斷加州的聯邦金援，對已身為全球第四大經濟體的加州而言非同小可。根據加州預算與政策中心的數據，加州超過一半的預算經費來自聯邦政府，2025到2026會計年度的預算中包含了超過1700億美元的聯邦資金。

鑑於川普取消撥出聯邦資金給反對其政策的大學、城市和其他實體的立場愈來愈強烈，他對加州發出的威脅不容小覷。27日稍早，川普取消了與哈佛大學簽定的剩餘聯邦合約，估計資金總額約為1億美元；川普先前也曾威脅要停止向緬因州提供聯邦資金，因為緬因州沒有遵守川普禁止跨性別者參與女子體育活動的行政命令。

一直不諱言批評川普政策的紐森，4月時淡化了關於跨性別運動員的爭議，只稱這個問題「被右翼勢力當作武器使用，將實際情況誇大了十倍、百倍」。