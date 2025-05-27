一罐抵多瓶 新款精華液受熟女追捧

Vibriance Super C Serum。（亞馬遜網站）

市面上最近出現一款熱銷的精華液「Vibriance Skin Super C Serum」，據稱可以一瓶代替多瓶，50歲以上女性不再需要瓶瓶罐罐，就能保養眼尾、頸部、與緊緻提升，或是消除老人斑與皺紋。

「Fountain of Youthful Skin」網頁介紹，他們對全美女性的抽查顯示，各家通路消費群對精華液的反應不一，其中以好市多 （Costco ）的最為誇張，「如果要說識貨，誰比得上好市多會員」，而Super C Serum確實可以快速減少黑斑。

絲芙蘭（Sephora）的熟客喜歡Super C Serum的緊膚功效；Target 的客群喜歡一瓶Super C Serum可以押120次，又比其他產品更為持久。

調查發現，顧客喜歡Super C Serum，不只是因為功效顯著，還有因改頭換面而產生的自信。

網站列出熟女喜歡的三大原因：

1.一瓶可抵多瓶，不再需要瓶瓶罐罐才能保養皮膚；

2.快速見效，抹去歲月痕跡，皮膚更見活力；

3.皮膚呈現健康的光澤。

網站指出，Super C Serum除了使用特選的維他命Ｃ，還有玻尿酸、維他命B5、維他命E，與其他特殊成分，這款皮膚科醫師認證的每日保養液，因為見效很快，所以顧客最好在使用前先自拍好，之後才能用使用後的照片對照。