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選對地區 中產階級買獨立屋不是夢

編譯陳盈霖／綜合報導
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盡管加州房價高昂，內陸等部分地區仍可找到適合中產階級收入的獨立屋。（截圖自FOX 11電視台）
盡管加州房價高昂，內陸等部分地區仍可找到適合中產階級收入的獨立屋。（截圖自FOX 11電視台）

SFGATE報導，隨著房價、利率與生活成本不斷攀升，在加州擁屋似乎愈來愈遙不可及，然中產階級仍可能在某些特定熱點區找到可負擔住房，包括全新獨立屋。

總價47萬房屋 特定區仍有

根據SmartAsset對美國人口普查局2023年收入數據分析，加州家庭收入中位數為9萬5521美元，相當於每月7960美元。財務專家建議，房貸支付應不超過每月總收入的30%，換算下來加州房貸預算約為每月2388美元，在當前利率下，僅能購買價值約47萬7366美元的房屋。

根據Realtor.com，加州房屋中位數價格為72萬8500美元，遠超過中產階級預算，不過，仍有一些地區房屋的可負擔性與中產階級收入相符。Coldwell Banker地產經紀阿米爾（Cara Ameer）表示，在加州，72萬8500美元在許多地區僅能購買一套康斗（condo）或聯排屋（townhome），但若在內陸地區，如距離南加州海岸約一小時車程處，仍可能有機會買到獨立屋。

佛萊斯諾（Fresno）、貝克斯菲（Bakersfield）和內陸帝國部分地區，仍有40萬至50萬美元之間房屋，也可能會出現一些新建案。阿米爾補充，在聖地牙哥都會區，72萬8500美元可能無法購買獨棟住宅，但若向東走一小時左右到法爾布魯克（Fallbrook）或坦密庫拉（Temecula）及周邊地區，這個價位可有許多選擇。

遷移模式塑造可負擔地區

隨著遠距和混合型態工作成為常態，許多加州人從昂貴的沿海大都市，遷往更可負擔的內陸地區，對河濱（Riverside）、士德頓（Stockton）及沙加緬度（Sacramento）等相較郊區的城市，帶來開發契機。這些地區通常提供帶有現代設施的全新住宅社區，更好的每平方呎價格與相對較短的城市通勤距離。愈來愈多當地建商將入門級房屋設計成適合中等收入家庭貸款預算。

阿米爾說，位於橙縣以東的河濱線，可考慮柯洛那（Corona）、河濱市及靠近棕櫚沙漠（Palm Desert）和棕櫚泉（Palm Springs）等。聖地牙哥縣以東如坦密庫拉、茉莉塔（Murrieta）、門尼菲（Menifee）、法爾布魯克等地，也有不少新建且可負擔選擇，甚至可找到帶有土地甚至馬場的房屋。

預製屋、多代同堂 受青睞

一個經常被忽視的可負擔解決方案，是加州日益增長的預製（manufactured）和模組化房屋（modular homes）。這些房屋價格通常遠低於47萬7000美元門檻，隨著設計和品質提升，它們愈來愈受到重視。

多代同堂生活也愈來愈普及。許多中產階級家庭集合資源購買較大房屋，容納父母、成年子女或其他親屬，不僅有助分攤成本，還能實現單一家庭難以觸及的房屋擁有權。阿米爾說，加州有各種公園與海灘，氣候適合參與各項戶外活動。這裡還有眾多知名大學與學院，對家庭來說，有極大吸引力。

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