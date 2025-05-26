恐致癌、智商下降 亞馬遜銷售有毒大米被告

亞馬遜涉嫌欺騙性銷售有毒大米，本周被提起集體訴訟。此為示意圖。(Pexels)

亞馬遜 公司近日被提起集體訴訟，指其涉嫌欺騙性銷售有毒大米。最近一項調查發現，亞馬遜的大米樣本中含有砷（arsenic），且含量大於25%，超過嬰兒安全限值，恐引發包括神經發育損傷、癌症 、腎臟損傷、以及兒童智商下降等風險。

福斯電視台（FOX）報導，該集體訴訟引述最新調查結果，指亞馬遜網站銷售多種受污染有毒大米。根據「健康嬰兒光明未來」（HBBF）組織調查，除一個大米樣本外，其餘所有樣本中，還發現另一種有毒金屬鎘（Cadmium）。HBBF是由非營利組織、科學家和捐助者組成的聯盟。

報導指出，速食米飯、半熟米飯和即熱米飯等預煮產品，可能會因為加工過程產生毒素、或塑膠包裝中滲出化學物質帶來額外風險。砷和鎘都與嚴重的長期健康風險有關，包括神經發育損傷、癌症、腎臟損傷以及兒童智商下降。

訴狀寫道，亞馬遜將這些重金屬含量高得驚人的大米產品，出售給包括兒童在內的消費者，卻沒有對重金屬的危害做出任何警示。理性的消費者，都希望了解產品中是否存在毒素，尤其是食用產品，例如涉案大米。訴狀指出，亞馬遜通過不作為的方式，實施欺騙性商業行為。媒體已聯繫亞馬遜網站，就這起集體訴訟案件發表評論，目前正在等待回應。

如何煮米飯，以減少砷帶來的危害？HBBF提供實用建議，幫助家庭減少砷的攝入風險。首先將大米浸泡30分鐘或過夜，然後瀝乾水分；用額外的水煮米飯，每1杯米加6至10杯水，然後像煮義大利 麵一樣瀝乾；避免僅沖洗大米，這對減少砷含量幾乎沒有作用；添加富含鐵的食物等。