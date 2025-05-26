速食員工低薪 竟吃不起自家套餐

速食套餐與速食員工薪資差距最大的十城。（LendingTree網站）

貸款平台LendingTree的研究發現，原來是低收入 者與家庭可負擔的速食，已經愈來愈貴，最普通的套餐也要10美元以上。美國勞工平均需要工作21分鐘才能買一餐，但速食員工平均卻要工作46分鐘才夠，凸顯速食業吃不起速食的荒謬現象。

LendingTree的資料來自聯邦勞工統計局，平台將速食業廚房與櫃檯人員的薪資，對比全部勞工的薪資，得出速食業員工要花兩倍於平均的工時，才能買到一餐速食。

入門套餐的全美均價為11.56美元，等於所有勞工工時的21.2分鐘，但卻要速食業工作46分鐘才買得起，差距24.8分鐘。德州休士頓差距27.3分鐘，加州 差距最大的聖荷西為22分鐘，次高的舊金山 21分鐘。舊金山的餐費最高，12.73美元，俄亥俄州哥倫布市最便宜，10.01美元。

最極端的狀況下，假設三餐只吃速食過活，速食業會花掉40.3%所得，但全美平均僅18.6%。報告指出，通貨膨脹驅使食物費用增加，16%的美國人會轉向速食與其他便宜選項以節省開銷，但愈來愈貴的速食卻打亂情勢，原本還算平價的食物卻成了昂貴的餐點。

雖然加州2024年提高了速食員工基本時薪至20美元，暫時化解了速食業薪資過低的問題，但是大型連鎖店往往以漲價抵銷薪資成本，以致食物價格與工時的差距又再度拉大。