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加籍藝人坐監被刺14刀 德瑞克籲赦免

編譯廖宜怡╱綜合報導
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加拿大饒舌歌手德瑞克呼籲加州州長紐森赦免其同鄉藝人藍茲。(美聯社)
加拿大饒舌歌手德瑞克呼籲加州州長紐森赦免其同鄉藝人藍茲。(美聯社)

加州最近發生加拿大籍藝人在監獄遭暴力刺傷事件，饒舌歌手德瑞克（Drake）呼籲州長紐森赦免其同鄉，受到公眾支持。

舊金山紀事報報導，這名在加州監獄被刺傷的加拿大籍藝人藍茲（Lanez）本名彼得森（Daystar Peterson），他2020年在詹娜家中槍擊饒舌歌手梅根尤物(Megan Thee Stallion)被判10年有期徒刑。

藍茲日前在監獄操場遭人襲擊，隨後被送往醫院，當局稱沒有生命危險。藍茲Instagram帳戶發出的貼文指出，他身中14刀，導致肺部塌陷。

得知這一消息，德瑞克在Change.org上分享呼籲釋放藍茲的請願書，16日還在其Instagram Story上貼出「早日回家」的留言。

德瑞克分享的這份標題為「赦免藍茲：呼籲紐森州長糾正嚴重司法不公」請願書稱，「有大量證據證明，檢察官行為不當、法醫數據缺失和量刑出於政治動機」。

這項請願是由邁阿密一家與保守派法律人士有關的考德威爾公共安全研究院（Caldwell Institute for Public Safety）發起，自從獲得德瑞克支持以來，簽名數量大增一倍，已超29萬個。紀事報表示，藍茲將於2029年獲得假釋資格。

加州懲教廳已確認，刺傷藍茲的，是因謀殺罪被判終身監禁的卡西歐（Santino Casio）。

紀事報指出，藍茲在美國發行七張排行前十名的專輯。截至目前，紐森辦公室還未對請願書公開發表評論。

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