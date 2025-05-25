租金高、生活品質差…最差租屋環境 加州排第一

加州被評選最不適合租房的州。（NBC電視台畫面截圖）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，對許多西岸租戶來說，加州 被評為全美最不適合租屋的州可能並不令人意外！根據「消費者事務」（Consumer Affairs）最新發布的研究報告，由於租金 高昂、快速上漲、出租房源少及生活品質差，加州被評為「租屋環境最差之冠」，滿分100分中只得到34.74分。

該客戶評價平台表示，「全州範圍內可負擔租金危機、緊張的租賃市場及老化的住房狀況，使加州租戶友好度的評比中排名墊底。」加州租戶面臨全美最高租金，每月平均房租中位數為2000美元，租戶還面臨全美最高的生活成本。

不過，對希望在加州生活的人來說，該研究也指出了一項正面因素。「加州擁有堅實的租戶法律，在我們分析中排名全美第五。2019年加州通過一項立法，要求房東需有『正當理由』才能終止租約。目前全美只有六個州有類似法律。」

除冠軍的加州外，消費者事務列出全美最不適合租房州前五名依次為內華達州（37.25分）、佛羅里達（37.29分）、路易斯安那（37.77分）與麻州（38.07分）。