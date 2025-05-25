昔允挹資建房 Meta今噤聲

Meta承諾在蒙洛公園收購價值2億2500萬美元土地上、建立其全球總部。這個總部園區名為「Willow Village」，預計未來將建成1730間住房，其中約有300個房屋為可負擔住房。但園區尚未確定施工時間表。(圖取自蒙洛公園市府臉書)

2019年，Meta 宣布一項野心勃勃計畫，承諾斥資10億美元協助緩解加州 可負擔住房危機。然而，這家Facebook母公司甚至尚未完成十年承諾的一半，目前基本上已放棄，計畫原已為數不多的員工已離職，據透露，雖然從未正式取消計畫，但已大不如過去。

「聖荷西信使報」報導，消息人士稱，這項計畫曾認真營運數年，但隨後在2022年11月，在承諾提供價值2億2500萬美元的土地，並且自擬議7億7500萬美元經費、撥出1億9300萬美元用於資助新建設之後，領導層停止直接用於建設可負擔房屋的資金。

隔年的一年之內，這家科技巨頭的住房計畫團隊萎縮成一個專注研究與小額補助的一人營運單位。這名員工隨後並於2023年被解雇。

針對相關住房計畫，Meta發言人克萊頓(Tracy Clayton)表示，作為解決住房短缺問題的積極合作夥伴，Meta在可負擔房屋開發、教師住房、資金協助、住房政策支持、土地開發與模組化住房，進行大規模投資，未來尚有許多工作，但自豪可參與計畫。

Meta透露，住房計畫工作已重新分配給其他員工與外部顧問。

但是，若計畫自2022年來持續，進展則相對緩慢。根據內部文件，計畫2024年度報告內容，幾乎完全與2023年報告相同。此外，計畫的1億5000萬美元社區住房基金、向可負擔開發商提供低利率貸款，為極低收入 居民提供1500間住房，但現在這筆資金幾乎已用罄。

不過，最初計畫承諾的部分內容仍保留，包括Meta承諾在蒙洛公園(Menlo Park)收購價值2億2500萬美元土地上、建立其全球總部。

這個總部園區名為「Willow Village」，預計未來將建成1730間住房，其中約有300個房屋為可負擔住房。蒙洛公園市議會於2022年批准計畫，但在任何住房建設使用之前，必須先建造新道路、發電廠與消防站。市府發言人表示，原本負責建造項目的Meta公司，尚未確定施工時間表。

Meta也捐出2500萬美元，用在巴洛阿圖(Palo Alto)建造110間教師住房，預計將於今年稍晚開放。公司並在疫情期間，提供灣區城市與非營利機構小額補助，用於援助租房並協助無家可歸者。