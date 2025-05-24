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聯邦醫療補助削減 加州居民稅金大增

編譯廖宜怡╱綜合報導
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聯邦眾議院22日通過川普「大而美」法案，將對加州產生嚴重影響。（美聯社）
聯邦眾議院22日通過川普「大而美」法案，將對加州產生嚴重影響。（美聯社）

聯邦眾議院22日以一票之差通過川普「大而美」法案，這個結果勢必嚴重影響加州醫療健保系統所能獲得的資金、讓加州居民必須繳交的稅金大幅增加，並削弱加州監管人工智慧的能力。

舊金山紀事報報導，國會預算辦公室稱，22日通過的法案將削減近7000萬美元的「聯邦醫療補助計畫」（Medicaid，俗稱白卡）預算，以及3000億美元的聯邦營養補充援助預算，這將使各州必須額外支出共780億美元來彌補削減。國會預算辦公室發現，到2033年，提供給美國收入最低10%家庭的資源將減少4%，而提供給收入最高10%家庭的資源將增加2%。

眾議院名譽議長、舊金山聯邦眾議員裴洛西針對這項法案說：「這是羅賓漢反面版本，把資源從最需要的人手上搶走，然後給最不需要的人：美國億萬富翁。」

眾議院通過的決議將大幅削減「聯邦醫療補助計畫」的支出，方式是加強對投保人和醫療服務提供者的審查，包括每年兩次資格審查，以及減少撥出經費給提供健保給無證移民的州，例如加州。

數據顯示，加州2023會計年度的「聯邦醫療補助計畫」支出約427億美元，聯邦支出約813億美元，有超過四分之一的加州人參與這項計畫，其中包括41%的兒童、49%的身障成年人和41%的養老院居民。

加州眾議員魯伊茲（Raul Ruiz）表示，為了彌補聯邦醫療補助金的削減，加州必須提高稅率、減縮福利，或挪用其他計畫資金。

在2018年之前，加州納稅人可以從聯邦收入中扣除州稅和地方稅。2017年通過的「減稅與就業法」為每年扣除額設定了1萬美元上限，有效期到2025年。但是，眾議院22日通過的法案取消了上限有效期，改為永久實施，並將年收入低於50萬美元納稅人的扣除額上限提高到4萬美元，而且逐年提高1%。

根據稅務聯合委員會估計，儘管法案將在未來十年內為美國帶來9156億美元收入，但將對居住在加州和紐約州等高稅率州的居民產生不成比例的負面影響。

加州稅務局2018年估計，1萬美元的扣除額將使加州納稅人每年損失120億美元，其中四分之三由收入超過100萬美元的人承擔，其餘四分之一由收入介於10萬美元和100萬美元之間的人承擔。

加州 眾議院 醫療補助計畫

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