怕被抓 移民不敢到社區學院學英語

加州許多社區學院都有提供ESL課程。（English Online網站）

2025年1月前，加州 社區學院體系（California Community Colleges）本是移民 免費學習生活英語的好去處，無學分的英語為第二語言課（通稱ESL），一度有29萬人註冊。但現今，雖然沒有正式統計，但CalMatters的分析指出，願意親自到校上課的人越來越少，但是高齡或沒有電腦的人難以參加遠距教學，實際還有上課的人已經比去年少很多。

加州是移民大州，本來講波斯語、廣東話、西語等二十多種語言的人，確實需要ESL課程的幫忙才能儘快融入美式生活。相較於新冠疫前、2018-19學年的人數，2023-24學年增加了至少3萬人。原因包括，工作訓練的需求越來越高，社區學院積極發展ESL課程，與越來越多移民體會懂生活英文的好處。

如果以洛杉磯皮爾斯學院（Los Angeles Pierce College）為例，他們在2021年開辦無學分的ESL課程，入學人數50名，但2024年已經增加到350人。學院的成人教育協調員索拉里斯（Dennis Solares）說，大家都想藉ESL課增加工作機會。

然而CalMatters指出，川普就任總統後的移民緊縮政策，與加強無證移民查緝力道的明顯衝擊是，越來越多ESL學生不敢到校上課，甚至放棄線上課程。與一般院校最大的差別在，社區學院屬於公開場所，難以拒絕移民官接近或進入校園，導致約10萬無身分的學生不敢現身，更別提南加大 平等研究中心初判的330萬人來自移民身分混居家庭，即部分家人有身分、有些沒有。

以聖費南度谷一間學院的教師來說，她的班上這學期註冊人數就少了15%；聖瑪科斯（San Marcos）的多堂課本學期突然由到校上課改用ZOOM。新冠期間的經驗顯示，缺乏人際互動對學習有礙，更何況是特別依賴互動，或到商場等地實際上課的ESL課程，索拉里斯說，移民改遠距上課，學英語的效率更差。

更何況，ESL的學生差異更加明顯，有些在母國拿到碩士，有些連高中都沒念完。聖瑪科斯帕洛馬學院（Palomar College）的ESL學生赫南德茲（Azucena Hernandez）已經42歲了，為了幫助三個小孩學習，所以才開始學英文 ，但是幾個學期後，本來只會講西語的她，已經能輕鬆用英文對話。赫南德茲的教授，教ESL已經40年的庫里（Sheri Cully）說，她優先教真實情境下會用到的英語。

菲律賓移民後代、皮爾斯學院ESL教授瑟丹尼歐（Rachel Cerdenio）則說，看到她爸媽因為不通英語，到了美國卻無法平靜度日，是她想教英文為第二語言的原因 。她最近安排的課程是讓學生到訪校園內的健康中心與圖書館，之後再與同學交換心得。瑟丹尼歐說，如果她的父母也有這樣的ESL客可以上，生活應該會簡單許多。