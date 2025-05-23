平稅廳官員：受災戶保險不足 5月28日開始查

數據顯示，加州被大火燒毀的房屋重建率低，主要原因是受災戶保險承保金額不足。（美聯社）

舊金山 紀事報揭露，產物保險 公司使用有瑕疵的演算法，來制定房屋保單後，加州 官員計畫在本月底舉行聽證會，討論野火受災戶房屋保險存在普遍不足的問題。

針對加州各地野火好發區房屋因為保險公司演算法導致承保不足的問題，負責監管屋主財產稅的加州平稅廳（California State Board of Equalization）副主席利柏建議舉行聽證會了解問題的嚴重性。利柏表示，聽證會將把重點放在這類演算法對災難復原的影響，並討論立法的可能性。

保險不足，指的是屋主保單的理賠金額設得太低，導致無法支付重建房屋需要的費用。雖然目前還不清楚有多少野火受災戶缺乏足夠保險來重建家園，但對加州和科羅拉多州先前火災的研究皆發現，有三分之二到四分之三的野火受災戶保險不足。

紀事報表示，造成這個問題的一個主要原因，是保險公司使用有重大缺陷的系統來預測重建成本。這個系統是一個名為360Value的軟體，保險代理商使用這項軟體為屋主推薦保單理賠上限。這個軟體是由保險集團Verisk銷售，加州至少有四成保險代理商使用這個軟體，包括State Farm、Farmers、CSAA和USAA。

紀事報發現，360Value經常對其分析的房屋做出錯誤假設，造成其基本定價未能充分反映加州房屋重建的高成本。

多年來，保險公司多次透過訴訟和政府調查了解這個系統的缺陷，但未能解決問題。Farmers保險集團提起的訴訟內部紀錄顯示，保險公司知道，在失去家園的投保人中普遍存在保險不足情況，但其法律團隊擔心，調查法庭訴訟中可能對公司不利，於是停止調查。

消費者維權人士和野火受災戶表示，保險不足是受災戶很少重建家園的一個主要因素。數據顯示，在2018年坎普野火（Camp Fire）被燒毀的1萬1000棟房屋中，只有約2800棟重建；在聖塔克魯茲縣，2020年CZU閃電複式野火（CZU Lightning Complex fires）摧毀700棟房屋，只有144棟重建。