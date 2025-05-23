疲勞、皮膚蒼白、指甲脆弱 恐隱藏嚴重健康問題

檢查是否患有缺鐵性貧血，只需抽一次血、檢測三項指標，就能確診。（FOX電視台截圖）

有一種健康問題正在影響全球16億人，那就是缺鐵性貧血（IDA）。其症狀看似輕微，可能表現為容易疲勞、皮膚蒼白、指甲脆弱等，卻隱藏著嚴重的健康問題。

福斯新聞（Fox News）報導，鐵元素對人體健康起至關重要的作用，它是血紅蛋白的一種成分，血紅蛋白是紅細胞中的一種蛋白質，負責將氧氣輸送到全身。當身體沒有足夠氧氣時，就會出現多種不適。

American Regent公司醫學聯絡員Aster Kahsai表示，為細胞和器官輸送充足的氧氣，這是維持其正常功能的關鍵。Kahsai也是一名藥劑師，她指出，缺鐵性貧血的一些症狀看似無害，卻可能隱藏更嚴重健康問題，很多人會感覺疲倦、皮膚蒼白，指甲易碎，甚至難以完成日常活動。有一種不常見的症狀是異食癖，患者會出現咀嚼冰塊或吃泥土的行為，「這雖然很少見，卻是典型表現之一。」

Kahsai解釋，失血是導致IDA的常見原因，並指出女性最容易罹患這種疾病，主要原因包括月經周期或更年期失血，以及妊娠期身體需要更多鐵質。她還指出，飲食受限、未攝入高鐵含量食物的人，也存在風險，包括素食者以及麩質不耐受者。

這位藥劑師建議，若出現相關症狀，應盡快檢查是否患有缺鐵性貧血，只需抽一次血，檢測三項指標，醫生就能據此確診，並制定適合的治療方案，治療通常從改變飲食或服用口服鐵劑開始。

不過Kahsai也提醒，有些患者可能對口服鐵劑產生胃腸道副作用，包括胃部不適、便秘、惡心、嘔吐等反應。在這種情況下，另一種選擇是靜脈注射鐵劑，可直接進入血液，使患者迅速吸收並更快恢復。Kahsai強調，關鍵在及時求醫，如果經常感覺精力不足、疲憊不堪，一定要盡快聯繫醫生檢查血液。