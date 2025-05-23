若無聯邦補助白卡 恐減21.7萬醫療工作崗位

柏克萊加大勞工中心政策簡報指出，若國會削減聯邦醫療補助計畫，加州恐損失多達21萬7000個工作崗位，包括許多醫療工作者。（NBC電視台畫面）

根據美聯社報導，共和黨本月提出立法，計畫到2034年削減至少8800億美元聯邦醫療補助計畫（Medicaid），以抵銷約4兆5000億美元稅收減免成本。柏克萊加大勞工中心的政策簡報指出，若國會削減這項補助計畫，加州 恐損失多達21萬7000個工作崗位。其中約三分之二（14萬5000），將是醫療相關職位，包括醫院、診所、療養院 、保險 公司和居家護理等。

這項聯邦醫療補助（在加州稱為Medi-Cal）十年削減計畫，是聯邦刪減支出的多項措施之一。根據勞工中心的政策簡報，這些聯邦削減，不僅威脅目前登記Medi-Cal的1500萬居民的醫療服務可及性，還將導致醫療和其他產業流失工作，進而使數十萬人失業。

勞工中心醫療計畫主任盧西亞（Laurel Lucia）說，「在經濟學家已經警告可能出現經濟衰退的時期，數十萬人可能失去工作。」他說，Medi-Cal是許多醫療提供者重要資金來源，包括醫院、診所和療養院，「若這些聯邦削減計畫通過，提供者資源將減少，恐影響員工配置及各類保險使用者醫療服務。」盧西亞補充，加州每年可能少收100億美元至200億美元聯邦資金，這對Medi-Cal此一加州醫療系統關鍵資金來源，是一大打擊。

目前，超過三分之一加州人仰賴Medi-Cal。根據勞工中心數據，加州約有265萬人（占全州勞力的14%）受僱各類醫療行業。削減Medi-Cal資金將影響地方經濟，因醫療系統是許多地區的重要的雇主和經濟支持。此外，削減聯邦醫療補助，還將導致加州和地方稅收減少8億6000萬美元至17億美元。