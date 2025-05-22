爆款日式舒芙蕾蛋糕3.49元 Trader Joe's限時回歸

這款蛋糕兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。（記者朱敏梓/攝影）

深受美國消費者喜愛的連鎖超市Trader Joe's ，再次帶來令人驚喜的亞洲風味甜點--日式舒芙蕾乳酪蛋糕（Japanese Soufflé Cheesecake）。這款蛋糕去年曾短暫上架，引發搶購狂潮，不少門店甚至實施限購。如今再度回歸貨架，令粉絲驚喜不已。

「日式舒芙蕾乳酪蛋糕」外觀精緻、無外皮、尺寸適中，一包內含兩個獨立的蛋糕，方便食用與保存。根據Trader Joe's產品說明，蛋糕以奶油乳酪與煉乳為基底製成，口感「介於輕盈蓬鬆與濃郁綿密之間」，兼具舒芙蕾的空氣感與起司蛋糕的濃厚風味。目前該商品已於南加各大門市冷凍區限時販售，一包兩入，售價僅3.49美元。

去年短暫上架就引發搶購潮的「日式舒芙蕾乳酪蛋糕」再度回歸。（記者朱敏梓/攝影）

據官方資訊，這款日式舒芙蕾乳酪蛋糕為日本 原裝進口，由當地甜點職人打造，呈現與日本各大蛋糕店一致的原汁原味。其靈感來自日本咖啡廳常見的單人份輕食甜點，主打「無須刀叉、即食即享」，特別適合作為下午茶、飯後點心或聚會中的迷你甜品。

記者19日走訪南巴沙迪那市一家Trader Joe's門市，發現該款蛋糕當日貨量尚充足，但短短數分鐘內，已有多名顧客陸續選購，可見其受歡迎程度。門市店員透露，此款蛋糕為夏季限定商品，預計僅在5月與6月間供應。

去年5月首次上架時，該商品造成轟動，許多門市缺貨，實施限購，引發廣泛關注與討論。Reddit與Instagram等社群平台，湧現大量試吃心得與開箱影片，不少網友留言：「這蛋糕根本是罪惡級好吃」、「輕柔微甜、口感細緻，像極了日本街角咖啡店的那一口幸福」。

產品再度上架，迅速吸引大量華人 顧客搶購。南加州華人Sarah表示，去年吃過一次就難以忘懷，得知今年重返貨架，立即前往門市購買10盒，連店員都驚訝不已，甚至請來經理確認，經理笑說：「這款真的超好吃。」居住蒙羅維亞市（Monrovia）的華人團子表示，她去購買時只剩一盒，覺得「很幸運」，並說如果之後再上架，打算多囤一些。也有華人消費者指出，該蛋糕風味堪比中國熱銷的好利來半熟芝士，以及知名日式起司蛋糕品牌Uncle Tetsu，但價格更實惠。根據營養標示，單個蛋糕熱量為150卡，對注重熱量攝取的消費者，也相對友善。

根據產品包裝建議，消費者可直接從冷凍庫中取出蛋糕，置於冰箱冷藏約三小時解凍後即可享用。如果想要體驗日式熱甜點吃法，也可微波加熱數秒。官方特別提醒，蛋糕解凍後不可再次冷凍，建議依照實際食用需求分批退冰。

不少華人網友分享創意吃法。例如，半解凍食用時，口感如冰淇淋與舒芙蕾的結合，冰涼清爽；完全解凍後，則綿密柔軟、蛋香濃郁、甜而不膩；若加熱約10秒，則口感近似輕盈版蛋奶布丁。還有甜點愛好者搭配草莓片、一球冰淇淋、糖漿或鮮奶油增添層次感，或使用罐頭水果、新鮮莓果，甚至日式柚子醬、蜜柑果肉等創造東方風味。

近年來，日式舒芙蕾起司蛋糕以其鬆軟輕盈、奶香濃郁的特色，在美國市場迅速竄紅，成為甜點愛好者新寵。Trader Joe's也順勢拓展亞洲風味產品線，持續推出多款話題甜點，例如先前熱賣的港式雞蛋仔，廣受好評。