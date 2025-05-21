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達拉斯DFW等機場航班中斷率高 國殤日出遊最好預留時間

記者張宏/綜合報導
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今年國殤日全美預計有4510萬人出遊。（本報檔案圖）
今年國殤日全美預計有4510萬人出遊。（本報檔案圖）

今年國殤日，飛行乘客權益平台 AirHelp根據2025年4月航班量達到或超過1萬架次的機場航班中斷數據，統計美國國內航班中斷最嚴重和表現最佳的各十個機場。答案令人意想不到，航班中斷最嚴重的竟然是這個機場。

據福斯新聞（FOX）報導，航班中斷可能由多種因素造成，包括航班取消、長時間延誤、行李遺失或損壞及因航班超額預訂被拒絕登機等。

打算在國殤日出遊，前往德州的遊客，可能需要預留額外旅行時間，因為達拉斯DFW國際機場，4月航班中斷次數最多，達32.4%。緊隨其後的是新澤西州EWR國際機場，航班中斷率為26.7%。丹佛DEN國際機場排名第三，中斷率25.8%。北卡羅來納州的CLT機場排名第四差，中斷率24.1%。喬治亞州的ATL機場和華盛頓的DCA機場，分別排第五和第六。最後四名分別是費城PHL國際機場、芝加哥ORD國際機場、紐約LGA機場和邁阿密MIA國際機場。

表現最佳的機場，可能會讓西岸民眾感到欣慰，舊金山國際機場 (SFO) 和洛杉磯國際機場 (LAX) 在4月最佳機場中，分列一、二；前者中斷率14.4%，後者是16.2%。排名第三的是西雅圖SEA國際機場，其航班中斷率為17.9%。排名第四和第五的，分別是維吉尼亞州的華盛頓IAD國際機場和紐約JFK國際機場。亞利桑納州PHX機場和佛州MCO機場分別列第六和第七，密西根州的DTW機場和德州IAH機場，獲第八和第九名。第十是明尼亞波利斯MSP國際機場。

物價上漲導致國殤日出遊成本增加，以下機票相對實惠地區，可供民眾參考。雅虎新聞報導，Dollar Flight Club基於50多萬個機票數據點和300多萬會員偏好，列舉國殤日最實惠旅遊目的地。其中南加聖地牙哥平均往返機票價格67美元至223美元，可觀賞海獅、漫步免費花園或探索海濱步道，還有州立自然保護區。

南卡羅來納州Charleston機票往返價格是86美元至172美元，當地Battery是歷史悠久的海濱步道，可欣賞南北戰爭前的豪宅和海港景色。海濱公園佔地八英畝多，沿河流而建，有噴泉、鞦韆和大量可供孩子玩耍的綠色開放空間。

佛州Tampa平均往返機票價格是78美元至219美元，家庭遊客可享受很多免費景點，如河濱步道和Sparkman Wharf和Bayshore海灣大道。華盛頓特區機票往返價格是91美元至209美元，當地有一系列免費景點，如白宮和華盛頓紀念碑等。

機票 佛州 德州

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