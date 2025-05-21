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旅館床蝨易入侵 行李箱不要放地上

編譯陳盈霖／綜合報導
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床蝨侵襲後，需進行深度清潔。（路透）
床蝨侵襲後，需進行深度清潔。（路透）

拉斯維加斯某些酒店發現床蝨（臭蟲）遭顧客提告，引發民眾對床蝨議題關注。發現床蝨或相關跡象，如糞便該怎麼辦？聯邦環保署網站指出，民眾需立即拍照片或錄影，聯繫酒店或物業負責人。

拉斯維加斯所在的南內華達州衛生機構，建議消除或預防床蝨的方法如下：

1、進入旅館後，先檢查床頭板和床墊，檢查有沒有銹紅色或紅色汙漬、看看床單有沒有相同的汙漬，因為那可能是床蝨被壓碎後留下的痕跡。若是深色斑點：大小如圓形符號的黑點，這可能是床蝨的排泄物在床上暈開。卵與卵殼都小於一公釐，呈淡黃色，是幼蟲在成長過程中脫落的表皮。活的床蝨：可以直接看到活動中的生物。

床蝨常棲息在床墊縫和沙發椅縫（下左和下右圖）之中，上圖為床蝨死屍或排泄物留下的銹...
床蝨常棲息在床墊縫和沙發椅縫（下左和下右圖）之中，上圖為床蝨死屍或排泄物留下的銹紅色或紅色汙漬。（ 肯塔基大學昆蟲系官網）

2、檢查放行李箱的置物架，通常是可折疊的木製或金屬製架子。查看折疊處細縫和架上布料承物帶子間的細縫。不論是拿出衣物或放進衣物，都將行李箱放置在置物架上進行，不要將行李直接放在房內的地上或地毯上整理衣物。

３、床蝨會隱藏在許多地方，包括床墊和彈簧床管道、縫隙及標籤處、床架與床頭板裂縫中。嚴重感染的房間中，床蝨可能出現在椅子與沙發縫隙、靠墊之間與窗簾折痕處、抽屜接合處、插座與電器內部、鬆動的壁紙與掛畫下方、牆壁與天花板交界處，甚至螺絲孔內。

由於床蝨的寬度僅如信用卡寬，只要是信用卡能插入的裂縫，床蝨都可能躲藏於其中。

旅行結束回到家時，清理方法也重要：

首先，將行李箱內的衣物直接拿去清洗，但洗並不能殺死床蝨，必須高溫烘乾才能有效殺蟲和蟲卵。然後行李箱拉鍊和輪軸處可能會藏蟲卵。也可將行李裝袋後，放置陽光直射下的封閉車輛中數小時，可有助殺死床蝨其蟲卵。接著清潔行李箱，徹底刷洗並使用吸塵器清理。房間內也要減少雜物，深度清潔房間、移動家具，使用專用防床蝨床墊，填補牆壁與地板上的裂縫等方式，都能有效遏止。最後將行李箱不要放在臥室內，最好放在車庫或地下室，但千萬不要放在臥室床下。

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