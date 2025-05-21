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全美最宜居小城 加州5鎮躋身250強

記者楊青/綜合報導
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南加聖地牙哥縣小城恩西尼塔斯（Encinitas）入選2025/26「全國最宜居小城」，為加州五個入選小城中，唯一南加小城。（取自Encinitas官方臉書）
南加聖地牙哥縣小城恩西尼塔斯（Encinitas）入選2025/26「全國最宜居小城」，為加州五個入選小城中，唯一南加小城。（取自Encinitas官方臉書）

「美國新聞與世界報報導」20日公布2025/2026全美「最宜居小城」最新排名，加州五鎮躋身250強，其中四鎮均位北加州灣區，一鎮在南加州聖地牙哥。

加州進入全國最佳名單的小城及排名分別為：灣區的佛爾森（Folsom，第119名）、巴洛阿圖（Palo Alto，第148名）、庫比蒂諾（Cupertino，第151名）、聖拉蒙（San Ramon，第180名）、南加州的恩西尼塔斯（Encinitas，第211名）。本次評比的主要元素，包括城市價值、吸引力、就業市場和居民生活品質。

加州入選城市具有幾大共同特點：人均和家庭收入，均大幅高於全國平均；房價高於全國平均；中青年比例高；單身人口比例高；失業率低於全國平均水平；城市公共交通發達；市區可人性化街道比例高；自然環境優良並具特點。

比如科技大公司雲集的巴洛阿圖，人口6萬8511，44歲以下占52%，45歲以上48%。中間房價276萬美元，為全國中間房價37萬美元的七倍，家庭收入超過22萬美元，為全國均數7萬9000美元的將近三倍；庫比蒂諾情況類似，5萬8000多人口的小城，家庭收入23萬美元，中間房價256萬美元。

除居民的經濟收入和城市特點外，自然環境的特點，也為這些入圍城市加分，比如南加州的恩西尼塔斯，雖然家庭收入僅為全國平均的將近一倍，不算超級富，但其海邊小城的優美環境，使得它在全國評比中脫穎而出。

今年全國859個小城市入圍初評。主辦單位表示，今年他們擴大評選範圍和上榜數量，是希望讓全國民眾更了解社區層面的居住情況，為大家選擇定居地點提供參考。

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