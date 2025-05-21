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加州75個宜居城市 洛杉磯縣最佳僅第29名

編譯胡立宗／綜合報導
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加州城市宜居度排行榜，河濱縣茉莉塔市在南加地區排第一。（茉莉塔市府網站）
加州城市宜居度排行榜，河濱縣茉莉塔市在南加地區排第一。（茉莉塔市府網站）

消費新聞平台「ConsumerAffairs」最近公布加州75個大城的宜居度排名，前十名表現最佳的當為河濱縣，占四位，人口眾多的洛杉磯縣，只有聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）擠進前30名。

ConsumerAffairs對加州75個大城的評分方式分為五大領域：住居壓力、治安、經濟成長、生活品質、氣候風險。

每個大城的總分，來自各項成績加總，而較不知名的茉莉塔位居第五，大洛杉磯地區則普遍排名低落；最差的是阿拉米達縣的屋崙（奧克蘭），主因犯罪率高、住房負擔重、經濟發展緩慢與易遭天災。

各區整體表現，大洛杉磯遠不如以往被輕忽的內陸帝國，河濱縣、聖伯納汀諾縣合計在前20名拿下九位；另外沙加緬度市周邊，中央山谷也都表現亮眼。

ConsumerAffairs指出，沙加緬度北邊20哩的羅斯維爾能夠登頂，因為這個15萬人的都市，有75城中第二強的經濟成長，同時貧窮率與失業率也是加州最低。還有住居可負擔度不錯、相對低的氣候風險等，都讓家庭、退休者，乃至年輕專業人士願意住在該地。

同為沙加緬度縣的糜鹿林排名第四，主要是該縣人口第二多的此城，犯罪率低、經濟強勁，還有無數景點、慶典與娛樂去處。

雖然大洛杉磯的都市表現不好，只有聖塔克拉利塔市列名第29，但洛市以南80哩的茉莉塔，卻因為最安全綜合排名第五，與河濱縣其他三城一起擠進前十。

洛杉磯 加州 奧克蘭

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