一分鐘看加州／「鬼湖」圖萊里 消逝130年後復活

NASA衛星圖顯示，由於2023年加州大氣河流，消失一世紀的圖萊里湖驚人地重現。（取自NASA網頁）

NDTV.com報導，曾經是密西西比河（Mississippi River）以西最大的淡水湖，加州 聖荷昆河谷（San Joaquin Valley）的圖萊里湖（Tulare Lake）因殖民時代的農業灌溉問題，於一個多世紀（130年）前消失。然而在過去一年多中，這片失落的湖泊驚人地再次出現，替當地帶來挑戰與機遇。

19世紀末，圖萊里湖長達100多哩，寬30哩，可供蒸汽船往返於貝克斯菲與舊金山 之間。然而，人為的灌溉系統導致這片湖泊及其連接的水道消失。當地的塔奇約庫特（Tachi Yokut）部落將其稱為「Pa'ashi」，這片湖泊主要依靠來自內華達山脈融雪，因該地區降雨稀少。

圖萊里湖「曾經是密西西比河以西最大淡水湖，現在真的很難想像」東北大學 （Northeastern University）社會科學與環境健康研究所前博士後研究員安德希爾（Vivian Underhill）說。在東北大學進行的研究中，安德希爾描述該湖最近因2023年加州大氣河流影響，令人驚訝地重現，同時對聖荷昆谷原住民社區、野生動物和農業造成影響。

安德希爾說，曾經，這裡的水量非常充足，一艘輪船得以「將農業物資從貝克斯菲地區運送至弗萊斯諾，再運抵舊金山」，距離共近300哩。她指出，由於人工灌溉，使這條能夠長途航行的路線成為「祖先湖泊」，周邊連接的水道也全部消失。

儘管聖荷昆谷地形乾旱，但近期的大量融雪，圖萊里湖重新恢復生機，淹沒9.4萬畝農田和社區，帶來挑戰的同時，這種復甦也引發人們反思過往的水資源管理方式。