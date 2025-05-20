我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法餐廳老闆殺人分屍做成燉菜 煮到「骨肉分離」

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

一分鐘看加州／「鬼湖」圖萊里 消逝130年後復活

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NASA衛星圖顯示，由於2023年加州大氣河流，消失一世紀的圖萊里湖驚人地重現。（取自NASA網頁）
NASA衛星圖顯示，由於2023年加州大氣河流，消失一世紀的圖萊里湖驚人地重現。（取自NASA網頁）

NDTV.com報導，曾經是密西西比河（Mississippi River）以西最大的淡水湖，加州聖荷昆河谷（San Joaquin Valley）的圖萊里湖（Tulare Lake）因殖民時代的農業灌溉問題，於一個多世紀（130年）前消失。然而在過去一年多中，這片失落的湖泊驚人地再次出現，替當地帶來挑戰與機遇。

19世紀末，圖萊里湖長達100多哩，寬30哩，可供蒸汽船往返於貝克斯菲與舊金山之間。然而，人為的灌溉系統導致這片湖泊及其連接的水道消失。當地的塔奇約庫特（Tachi Yokut）部落將其稱為「Pa'ashi」，這片湖泊主要依靠來自內華達山脈融雪，因該地區降雨稀少。

圖萊里湖「曾經是密西西比河以西最大淡水湖，現在真的很難想像」東北大學（Northeastern University）社會科學與環境健康研究所前博士後研究員安德希爾（Vivian Underhill）說。在東北大學進行的研究中，安德希爾描述該湖最近因2023年加州大氣河流影響，令人驚訝地重現，同時對聖荷昆谷原住民社區、野生動物和農業造成影響。

安德希爾說，曾經，這裡的水量非常充足，一艘輪船得以「將農業物資從貝克斯菲地區運送至弗萊斯諾，再運抵舊金山」，距離共近300哩。她指出，由於人工灌溉，使這條能夠長途航行的路線成為「祖先湖泊」，周邊連接的水道也全部消失。

儘管聖荷昆谷地形乾旱，但近期的大量融雪，圖萊里湖重新恢復生機，淹沒9.4萬畝農田和社區，帶來挑戰的同時，這種復甦也引發人們反思過往的水資源管理方式。

加州 東北大學 舊金山

上一則

南加華人組隊包機 朝聖巴菲特股東大會 全球5萬人參加

下一則

暫停對中貿易戰 華商仍重創

延伸閱讀

加州親子水上樂園新盤點 暑假清涼一夏

加州親子水上樂園新盤點 暑假清涼一夏
加州庫比蒂諾學生校車涉多車追撞事故 所幸無人受傷

加州庫比蒂諾學生校車涉多車追撞事故 所幸無人受傷
擴大覆蓋無證客 加州28億補白卡缺口 但僅確保到6月

擴大覆蓋無證客 加州28億補白卡缺口 但僅確保到6月
華人：砍白卡也會傷及川粉 不相信會被川普開刀

華人：砍白卡也會傷及川粉 不相信會被川普開刀
PG&E捐加州消防基金會500萬元 擴建消防員紀念碑

PG&E捐加州消防基金會500萬元 擴建消防員紀念碑
加州政府導入生成式AI創高效 全美首例

加州政府導入生成式AI創高效 全美首例

熱門新聞

律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
秋前原的臉部瘀青。（「Go Fund Me」）

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

2025-05-15 16:25
黃石公園附近重大車禍造成7死8傷，其中兩名罹難者是亞凱迪亞居民。（美聯社）

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

2025-05-18 15:45
一名裝扮成亞馬遜送貨員的男子走到門口。（ABC7電視台）

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

2025-05-19 15:19
通過假結婚申請綠卡，最近價格飆漲至15萬美元。(示意圖，取材自Pexels)

婚姻綠卡黑市價飆至15萬美元 需求仍旺

2025-05-14 13:49
車禍導致四名乘客全部身亡，其中三人是兄弟姊妹。（GoFundMe籌款頁面）

南加慘烈車禍4人喪生 其中3人為兄弟姊妹 最小僅10歲

2025-05-12 14:52

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利