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預算減 2氣象辦公室 停止24小時預報

編譯組／綜合報導
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由於聯邦預算削減，加州兩家氣象局不再提供全天候預警服務。（取自Pexels）
由於聯邦預算削減，加州兩家氣象局不再提供全天候預警服務。（取自Pexels）

據「舊金山紀事報」證實，由於聯邦預算削減，加州國家氣象局的兩個辦公室，將不再每天24小時工作，從而減少該機構為中谷 （Central Valley）700多萬加州人發布極端天氣警報的能力。

加州國家氣象局沙加緬度與漢福（Hanford）辦公室，共同提供從瑞定（Redding）到貝克斯菲（Bakersfield）的天氣預報。

官員們此前曾表示，這兩個氣象服務辦公室，在2月解僱職業氣象學家，並分別發出兩輪退休通知，人員編制 「嚴重縮減」。

最近幾個月，隨著川普政府迅速縮減聯邦科學部門規模，人員短缺和預算削減，已使「國家氣象局」（NWS）和「國家海洋暨大氣總署」（NOAA）陷入癱瘓。

洛杉磯加大（UCLA）和加大農業與自然資源系的氣候科學家史溫（Daniel Swain）說，連續天氣報導的中斷，是 「我們迄今為止看到的最大事件」。

NWS發言人證實，這些辦公室並非全天候運作。一位不願透露姓名的知情人士稱，漢福辦公室的人員編制，比平時減少約40%，沙加緬度辦公室的空缺率約為30%。該人士說，這種空缺率，對氣象部門來說是前所未有的。

除製作每日天氣預報外，當地氣象服務辦公室還對山洪、野火和暴風雪等危及生命的天氣事件發出警告。沙加緬度辦公室在4月宣布，由於人手不足，火災天氣預報每天只發布一次，而不是兩次。

中谷辦公室是全國數十個人員不足的氣象服務辦公室之一，據一份文件顯示，NOAA向員工發送一條信息，要求員工自願調任，以 「非競爭性方式填補國家氣象局各業務地點人員嚴重不足空缺」。

沙加緬度辦公室正在招聘兩名氣象學家，漢福正在尋找四名氣象學家。在這些空缺職位中，每個辦公室都在尋找一名 「首席氣象學家」，及輪班的首席預報員，他還負責監督極端天氣警報的發布。

在整個美國和關島（Guam），NOAA正試圖重新分配76名氣象學家、16名水文學家和數十名物理科學家、電子技術人員和IT專家。

聖地牙哥的預警協調氣象學家塔迪（Alex Tardy）在NWS工作32年後，於5月3日退休。塔迪對該機構最近的變化表示擔憂。

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