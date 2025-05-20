Shafter小鎮人口增4.7% 州內第一

沙夫特小城是加州增長最快的城市，秘訣在於新的住房和蓬勃發展的工業。（取自Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在99號公路旁的杏仁園、葡萄藤和苜蓿田中，坐落一座加州 發展最快的城市沙夫特（Shafter），人口超兩萬。

根據近期發布的一份州報告，在2024年1月至2025年1月間，位於貝克斯菲（Bakersfield）以北的中谷（Central Valley）城市沙夫特，人口增長4.7%，約1000人，是加州人口超過兩萬的城市中，增長最多的城市。

加州財政廳（California Department of Finance）的研究數據專家柏恩(John Boyne）表示，沙夫特市的人口增長，主要受住房增加推動。2024年新建309個住房單元，都是獨立屋（single family homes）。

與許多中谷城市一樣，這個西語裔占多數的小鎮，也是一個農業中心。但它也是開心果和石榴汁的生產商 Wonderful公司的工業園區所在地，該工業園區為沃爾瑪、Target和亞馬遜 等大公司提供配送，並計畫擴大規模。在過去15年裡，該市人口大幅增長，從2010年的約1萬7000人，增至今年1月的略低於2萬3500人。

沙夫特的增長，是加州中谷和內陸地區整體增長趨勢的一部分。中谷的其他幾個城市也出現顯著增長，包括Lathrop和Patterson。麥賽德市（Merced）和佛爾森市（Folsom）也有大幅增長，但前者的增長，是由該市吞併麥賽德加大（UC Merced），將其在校學生納入該市人口，而後者的增長，則是由於該市州立監獄人口的增加。

在加州十大城市中，貝克斯菲的人口增長最多，儘管增幅略微超過1%。佛萊斯諾（Fresno）縣和寇恩（Kern）縣的人口同比增長率，在加州人口超過50萬的縣中分列第一和第二位。

但並非所有中谷地區的人口都有所增長。與沙夫特相距不到10哩的瓦斯科市（Wasco）減少的人口數量，幾乎與沙夫特增加的人口數量相當，原因是作為一個多年期經濟適用房項目的一部分，該市拆除226個多戶住宅單元，因此淨損失163個住房單元，外加該市州立監獄人口的減少。

灣區 的一些城市，也是增長最快的城市之一。貝爾蒙（Belmont）、美國峽谷市（American Canyon）和柏林甘（Burlingame）的人口規模與沙夫特相仿，都是人口增長最快的前10大城市，而且在2024年至2025年間，每個城市的住房供應量都有顯著增長。

2024年，全州人口僅增長0.3%，而住房單元則增長0.8%。