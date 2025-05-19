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親子水上樂園新盤點 暑假清涼一夏

編譯陳盈霖／綜合報導
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樂慈水上樂園滑水道。（官網）
樂慈水上樂園滑水道。（官網）

Patch.com報導，隨著夏季鄰近，氣溫升高，學校即將放將，各水上樂園也陸續開放。以下是適合親子出遊的加州水上樂園：

•康柯德颶風港水上樂園（Hurricane Harbor Concord）

位於東灣康柯德，今年慶祝成立30周年，是北加州最大的水上樂園，將於本月17日開放。樂園佔地30畝，至少有35個水上景點，包括該地區最長的漂流河（lazy rivers），最大的造浪池（wave pool）等。1950 Waterworld Parkway, Concord。

•洛杉磯颶風港水上樂園（Hurricane Harbor Los Angeles）

今年也邁入30周年，位於六旗魔術山（Six Flags Magic Mountain）附近，本月24日開放至勞工節。今夏園區進行數百萬美元改造，包括重新粉刷滑水道（water slides）、新增綠化、翻新衛生間及多項餐飲選擇，整體設計以熱帶島嶼風情為主題，讓遊客有煥然一新的感覺。

樂園佔地25畝，包括30多個滑水道和景點，有西海岸最高的兩條全封閉式高速滑水道、一條1300呎長河流遊船、一個造浪池、兩個兒童戲水和遊樂區等。26101 Magic Mountain Parkway, Valencia。

•樂慈水上樂園（Knott's Soak City）

即將迎來第25個季度的樂園位於普安那公園（Buena Park），比鄰樂慈百利坊（Knott's Berry Farm），本月17日開放至9月7日。佔地15畝，有23條高速滑水道，一個75萬加侖造浪池、漂流船，還有一條三分之一哩長的漂流河和一座三層樓高的水上城堡，配備200支水槍與多種互動設施等。8200 Beach Blvd., Buena Park。

•加州樂高水上樂園（Legoland California Water Park）

該園已於3月28日提前開放，位於加州樂高度假村內，擁有七條滑水道、沙灘及一條可自行建造漂流筏的河流。1 Legoland Drive, Carlsbad。

•聖地牙哥芝麻廣場（Sesame Place San Diego）

西岸唯一一個完全以獲獎兒童節目「芝麻街」（Sesame Street）為主題的樂園，位於Chula Vista，5月10日開幕。佔地17畝，有18個主題遊樂設施和水上景點，包括一座適合全家乘坐的雲霄飛車，一個50萬加侖造浪池，是南加州最大規模之一。

樂園還有一個互動式「芝麻街」主題社區、一個音樂遊樂區、一場主題遊行，還可與芝麻街各角色合影。這也是聖地牙哥地區第一個於2022年被認證為自閉症友善中心的主題樂園。2052 Entertainment Circle, Chula Vista。

•狂潮水上樂園（Raging Waters）

位於聖迪馬斯（Sam Dimas），是加州最大的水上樂園，本月17日開放至9月28日。這座佔地60畝的南加州水上樂園擁有50多個遊樂設施、滑水道和景點，還有一個100萬加侖的波浪池，一個3萬平方呎的水上遊樂場和一條漂流河。

今年園區新增全新墨西哥餐廳Señor Solis，提供包括塔可（tacos）、捲餅（burritos）和碗裝料理等多種選擇。2024年開始的園區升級計畫也持續進行，新增多個遮陽區、環保人工草坪及遊客體驗設施等。11 Raging Waters Drive, San Dimas。

•南灣海岸（South Bay Shores）

位於聖塔克拉拉（Santa Clara）加州大美洲主題樂園內（California's Great America amusement park），本月24日開放，包含在主題樂園門票內。園區有極限滑道，可從六層高的Pacific Surge滑道直落蜿蜒平緩的Rushin'河。親子遊客可前往Breakers Bay造浪池乘風破浪。4701 Great America Parkway, Santa Clara。

芝麻廣場除有各式水上遊樂設施外，還有芝麻街遊行。（芝麻廣場官網）
芝麻廣場除有各式水上遊樂設施外，還有芝麻街遊行。（芝麻廣場官網）
樂慈水上樂園和諸多加州水上樂園，讓人們清涼一整個夏季。（取自樂慈水上樂園官網）
樂慈水上樂園和諸多加州水上樂園，讓人們清涼一整個夏季。（取自樂慈水上樂園官網）

加州 主題樂園 南加

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