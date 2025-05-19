科研經費遭砍 加州擬建「州版科研所」自救

面對聯邦科研資金削減，州議會正考慮設立「加州科學研究所」，支援生醫與創新科技發展。（取自abc7電視台新聞畫面）

據ABC7電視台報導，在聯邦政府大幅削減科研經費之際，加州面臨科研資源短缺壓力。為維持創新優勢與經濟動能，州議會正研擬成立一座涵蓋生醫、氣候、疫苗 等領域的「加州科學研究所」，作為州層級的科研主體，填補聯邦空缺。若進展順利，相關法案最快將於9月送交州長簽署，希望成為加州強化科研實力的重要轉捩點。

洛杉磯加州大學 （UCLA ）格芬醫學院（David Geffen School of Medicine ）細胞免疫學研究員楊奧托（Otto Yang，音譯）指出，加州具備全球第四大經濟體規模，每投入一美元的研究資金，可為經濟帶來約兩美元半的回報。他認為，科研支出應視為投資而非成本。該法案若細節齊備、社會反應正面。

根據聯合醫學研究組織數據，去年加州大學及多家醫療機構共獲得51億美元科研補助，創造138億美元的就業與產值，包括藥物、治療方式等知識產權的具體應用。然而，今年3月，由馬斯克領導的政府效率部（DOGE）報告指出，UCLA的撥款遭削減達1億900萬美元，其他科研項目也受不確定性影響，衝擊廣泛。面對聯邦支援減弱，舊金山民主黨參議員威善高（Scott Wiener）提出法案，主張由州政府主導設立科學研究機構，重點投入生物醫學、氣候變遷、藥品安全與疫苗開發。他表示，這項構想並不涉及增稅，雖然州預算吃緊，但應先建立共識，確認方向正確。