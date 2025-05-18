加州Q1電動車銷量降3% 特斯拉拖累

因為太多民眾拒買特斯拉汽車，加州今年第一季度電動車銷量與去年同期相比下滑了3%。（美聯社）

加州 能源委員會（California Energy Commission）公布，加州今年第一季特斯拉 （Tesla）新車銷量下降21%，但其他品牌電動車銷量則平均上升14%。綜合統計，加州今年第一季度電動車銷量與去年同期相比減了3%，這一趨勢可能危及加州到2026年實現零排放汽車占新車銷量35%的目標。

舊金山紀事報報導，這對特斯拉而言是一個警訊。儘管特斯拉汽車今年第一季銷量仍占全美零排放新車總銷量的近40%，但其實自去年以來，特斯拉的市占率就開始下滑。

柏克萊加大哈斯商學院（Haas School of Business）行銷專家皮爾斯（Bill Pearce）表示，對於一個比競爭對手早五到十年搶占市場的品牌來說，這並不尋常。皮爾斯稱，隨著更多對手進入市場，市場領導者成長速度雖會逐漸放緩，但整體銷量照理說應會持續上升。

紀事報表示，特斯拉的敗退讓人們學到如何摧毀一個品牌、或如何徹底改變其存在意義的教訓。

皮爾斯說，多年來，民眾購買特斯拉不僅是因為它使用清潔能源和可靠，還因為它代表某些價值觀：關心環境和人類、對科技的信心、渴望進步。最支持這個品牌的莫過於灣區的自由派和郊區城市，特斯拉汽車幾乎成為這些地區的國民車。

然而，現在許多消費者將特斯拉汽車與該公司備受爭議的執行長馬斯克 （Elon Musk）、川普政策頭號打手聯想在一起，因此，是否擁有特斯拉汽車就成了一種政治聲明。

數據顯示，加州進步派地區的特斯拉銷量降幅最明顯，最大的是戴維斯（Davis）所在的宇洛縣（Yolo County），高達37%，灣區阿拉米達縣、蘇諾瑪縣、康曲柯士達縣和舊金山的降幅均超過25%。

皮爾斯表示，消費者很難將馬斯克與特斯拉品牌分開來，有些人寧願虧本賣掉自己的特斯拉，也不願再與馬斯克扯上關係，有些人則在車上貼上反馬斯克貼紙，與馬斯克畫清界線。

加州2025年第一季電動車銷售數量排名第二到第五名的是BMW、賓士、福特和現代，銷售成長率分別為26%、7%、24%和6%。