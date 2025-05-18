全美最大水壩拆除竣工 克拉馬斯河開放觀光

美國最大的水壩拆除工程完成後，克拉馬斯河向遊客開放。(圖取自克拉馬斯河整修計畫臉書)

美國最大水壩拆除工程完成，加州 克拉馬斯河(Klamath River)向遊客開放。

「舊金山紀事報」報導，這個位在加州與俄勒岡州 邊界的大水壩拆除工作，近期已完成。克拉馬斯河上的一系列新休閒地點，已於15日開放，遊客可前往並進入觀賞，原美洲原住民 與環保主義人士長期以來推動拆除水壩後，自由流動的河水。

這項被稱為美國歷史上最大拆除水壩計畫，主要目的是疏通250哩克拉馬斯河的大部分河段水流，為上游水域受阻的鮭魚群，開闢新棲息地。

經過數十年協商，加州與俄勒岡州同意共同負責拆除，這些水壩既未提供水源，也未有防洪作用。

原水壩五個河流入口處，屬於不同開發整修階段，其中已有船坡道、河濱區等設施開放。預計未來數月內，相關設施將獲得改善，提供野餐、野生動物觀賞與皮滑艇等休閒活動，以及欣賞美麗風景地點。

拆除大壩工程管理人員透露，所有通道將於8月全面開放。此外，並規畫在河邊建造6-7哩的新步道，期待明年春天完工。

負責拆除大壩的非營利組織「克拉馬斯河整修計畫」(Klamath River Renewal Corporation)營運長赫茲萊特(Laura Hazlett)表示，現在是一年當中最美麗的季節。由於今年克拉馬斯盆地的冬季雨水較多，促使河流呈現前所未有美景。雨雪天氣讓河流流量高於平均水平，還有色彩多樣的野花背景。河流上原有四座水壩拆除，水庫中的水被排乾，重新長滿花草樹木。

隨著大壩拆除，恢復自然河流系統，並提供民眾休閒觀光、觀賞野生動物、划獨木舟等活動。「加州魚類與野生動物部門」發言人提拉(Peter Tira)表示，未來將迎接一個充滿休閒機會的全新空間。

已開放園區包括位在加州的Iron Gate、Fall Creek，以及位在俄勒岡州的Pioneer Park West。加州Grizzly Hill最快將於下周開放；俄勒岡州Moonshine Falls預計將於8月1日開放。

若想更進一步深入了解河流歷史發展，可等待沙斯達印地安傳統步道(Shasta Indian Heritage Trail)開放。這條小型步道位在原科普柯湖(Copco Lake)附近，計畫建造在轉讓給祖先曾居住過的沙斯達印地安原住民之原公用事業用地，穿越山丘與山谷，並設有當地文化歷史的教育告示板。

儘管這個地區不靠近任何大城市、距離舊金山有6小時車程，當地旅遊機構「Discover Siskiyou」主任希波隆(Heather Cipollone)認為，在地人與遊客對新建成的克拉馬斯河休閒地點會愈來愈感興趣，這個計畫對西斯邱縣(Siskiyou County)的戶外休閒產業有改革性的影響，包括釣魚、漂流、皮划艇與文化生態觀光。