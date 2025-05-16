加州第65號提案嚴格食安法規 惠及全美

白色區域即為P65標示。（記者徐蓓蓓╱攝影）

加州 1986年完成立法的第65號提案（Proposition 65），要求食品廠商在包裝上註明可能危害健康的成分；多年增修後，危險化學物質已增至900種，都必須列在P65食品安全警告說明上。

科學期刊「環境科學與技術」（Environmental Science & Technology）刊出的研究顯示，65號提案雖然是只針對加州的立法，但它的效應遠超州界；不只廠商為因應規定，而更改全美配方；外州人在加州新法實施後，體內的有毒物質濃度，也跟著降低。

報告領銜作者歐哈洋（l Jennifer Ohayon）告訴雜誌「科學人」（Scientific American），業者為避免在加州出售商品時，必須增列P65說明，因此乾脆改配方，不是降低有害物質的份量，就是乾脆不用P65的成分。歐哈洋來自非營利機構「寂靜的春天研究所」（Silent Spring Institute），「寂靜的春天」是一本環保名著。

歐哈洋說，雖然廠商名稱必須保密，但其中有知名品牌，也有本來就強調乾淨綠產品的商家，範圍涵蓋清潔用品、家電產品與裝修材料。她與研究夥伴發現，整體來說，商品含P65成分的生產商，都會更換原料，以免引發訴訟。

長期代表環團的律師佛洛因德（Michael Freund）說，加州的立法彌補環保防護網的一大缺漏，現在每家廠商都要為原料取得使用證明，這就是65號提案的貢獻。

寂靜春天研究所的另一份研究，針對加州人與外州人的血液與尿液，抽查37種化學成分濃度，發現65號提案實施後，化學物質的濃度減少了。抽查的37種物質中，26種屬65號提案列管物質，11種尚未列入，但濃度都降低，顯示65號提案的限制作用，溢出到其他成分。