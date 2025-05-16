全球第4大經濟體 財政被無證移民、健保拖垮

加州的財政赤字越來越多。（美聯社）

加州 媒體CalMatters指出，加州的經濟規模超過4兆美元，如果視為獨立經濟體，已然高於日本，位居全球第四，僅次於美國、中國、德國。但是失業率、貧窮比例與赤字擴大的老問題依然存在，這到底是為什麼？

該媒體指出，躍升第四大經濟體，州長紐森 肯定會拿來說嘴，而且已經說了一些，包括「加州不僅與世界同步，還設定了前進的步伐」，「加州的經濟能夠成長，全因我們投資人才、重視永續，與相信創新」。

川普 總統也是另一個批評對象。紐森說，「我們慶祝成功之時，也發覺加州的進步受到聯邦政府嚴苛關稅的威脅」，「加州是美國的動力來源，必須受到保護」。

但CalMatters質疑的是，如果加州經濟真的突飛猛進，為何失業率還會是全國第三，失業勞工超過100萬人，貧窮比例全美最高。其他人可能會問，如果加州的經濟體質如此健康，為何預算會年復一年地出現數十億元的赤字？

紐森近期就將對議會說明2025-26財年歲收、歲入的調整結果，希冀6月15日前完成年度預算的編列。不過1月提出的草案，已然有110億美元來自短期補救措施，包括額外增加債務、動用財政儲備與會計調整手段，試圖彌平預期歲收與確定支出間的落差。

CalMatters指出，稅收目前進度超前，但仍不足以彌補赤字，原因在於加州健保Medi-Cal的支出遠超過2024-25財年的預算數。目前，Medi-Cal的實際支出已經比預算額多出60億美元，因為申請加入的無證移民超乎預期。

5月的年度預算調整，應該會再增加開銷，以使紐森能夠度過州長任期的最後兩年，但這只是把問題丟給繼任者與新議會。Medi-Cal的問題正說明了加州預算為何不健康，同時雖然經濟持續成長，但是新職缺卻沒有增加。

州議會的預算分析「CalFacts 2024」顯示，自2019年紐森上台，加州歲出每年平均增加9%，但歲入只增加6%，兩者間的持續差距成為了結構性赤字，每年持續的虧空只會讓差距越來越大。

CalMatters指出，紐森接下來向議會報告年度預算時，必定會提到洛杉磯大火與川普的關稅壁壘，導致加州財政惡化，但這些只是「幫凶」，而不是赤字的源頭。就算加州已然是全美州稅與地方稅負最重的地方，但預算的連年失衡才是禍首。

最後，動用財政儲備，意味著加州面對衰退與風險時的應對能力更差，特別是紐森與議會已然損害了加州的應對能力，包括可能的經濟衰退與才剛發生過的天災。