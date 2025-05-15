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7/1起搭郵輪入墨港口 加收5元訪客費

洛杉磯訊
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自2025年7月1日起，凡搭乘郵輪抵達墨西哥港口的旅客，將被徵收每人5美元的訪客費。圖為示意圖。（取自Pixabay）
自2025年7月1日起，凡搭乘郵輪抵達墨西哥港口的旅客，將被徵收每人5美元的訪客費。圖為示意圖。（取自Pixabay）

墨西哥政府與佛州-加勒比郵輪協會（Florida-Caribbean Cruise Association，FCCA）近日達成共識，自7月1日起，凡搭乘郵輪抵達墨西哥港口的旅客，將被徵收每人5美元的訪客費。該費用將自動計入郵輪票價，旅客無須額外繳納，並預計在三年內逐步調漲至21美元。

原先墨西哥政府擬徵收42美元，引發業界反彈，經協商後調降至目前方案。FCCA聲明指出，「感謝墨西哥政府在不損及郵輪觀光發展的前提下，兼顧地方經濟需求，達成互利共識。」

這項政策對美國西岸特別是加州的郵輪市場影響顯著。根據美國港口協會（AAPA）數據，2023年加州三大郵輪港口—洛杉磯港、長堤港與聖地牙哥港共迎來超過150萬郵輪乘客，絕大多數航程皆包含墨西哥西岸城市如恩塞納達（Ensenada）、卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）及馬薩特蘭（Mazatlán）等熱門停靠點。

其中，聖地牙哥港更以靠近墨西哥聞名，全年郵輪航次近80%都會途經墨西哥港口。據該港務局報告，郵輪旅客每人平均可為地方經濟貢獻約160美元，涉及交通、餐飲、購物與導覽服務等。新費用雖屬間接收取，但仍引發業界對長期成本轉嫁與旅客意願的關注。

加州居民長年偏好從鄰近港口搭船南下，享受短期郵輪度假，若墨西哥未來提高費用過快，可能抑制這類「周末跳島」型旅遊需求。熱衷郵輪旅行的南加居民李女士表示，目前只加收5美元，暫時不會影響她的出行計畫；但未來如果持續上漲，可能會減少郵輪出行，或避免經過墨西哥港口。

郵輪 墨西哥 加州

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