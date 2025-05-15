電動車、汽油車誰划算 綜合大比拼

電動車在充電。（取自Pexels@Philippe WEICKMANN）

加州 政府與居民都對電動車 有偏愛，問題是在加州擁有電動車真的比擁有汽油車划算嗎？要計算使用成本，必須考慮的因素相當多。

舊金山紀事報報導，去年加州登記的新車，超過五分之一是全電動車，全國的平均則不到十分之一。要計算成本，首先要考慮買價。今年3月成交的全新電動車，平均售價為5萬9200美元，全新的汽油車則是4萬7500美元。聯邦政府給新電動車買主7500美元的獎勵，如果想長久留住車子，購買當然比租賃划算。

保養維修成本，是電動車車主節省的主要成本之一。電動車不需要更換機油，而且沒有內燃機，需要維護和更換的零件較少。電動車的懸吊使用壽命更長。電動車的煞車方式與汽油車不同：再生煞車將煞車轉化為能量，這意味著煞車片需要更換的頻率大大降低。

由於電池的存在，電動車比同類的汽油車重，因此輪胎可能需要較頻繁更換。根據美國保險 業數據，電動車的保險費用，比汽油車高出20%，即每月高出44美元，但隨著愈來愈多維修店獲得電動車維修能力，這些價格也在下降。

駕駛電動車可以節省通行費（Tolls）。符合資格的潔淨車輛，可獲得FasTrak CAV收費標籤，該標籤可為共乘時段的駕駛提供折扣。二十多年來，加州符合條件的電動車和混合動力車的駕駛員，一直享受在共乘車道上單獨行駛的樂趣；但如果國會不延長，該計畫將於今年9月到期。

註冊電動車的費用，會比註冊汽油車高一點。由於零排放電動車車主不使用汽油，因此他們無需繳納用於道路改善的汽油中包含的稅款。為彌補差額，州政府對2020年及更新車型的年度註冊續約，收取118美元的道路改善費。

在自己家裡充電當然最方便也最省錢，但安裝充電器的平均成本在200美元到2000美元之間，具體取決購買的是1 級還是2級充電器。在加州，電動車充電的成本，比汽油車加油的成本低約40%。專家計算指出，一輛電動車一加侖汽油的等效成本，約為2.9美元。另外，電費在每天的不同時段不一樣，在單價最便宜的時段充電，當然更省錢。