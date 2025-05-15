我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

電動車、汽油車誰划算 綜合大比拼

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電動車在充電。（取自Pexels@Philippe WEICKMANN）
電動車在充電。（取自Pexels@Philippe WEICKMANN）

加州政府與居民都對電動車有偏愛，問題是在加州擁有電動車真的比擁有汽油車划算嗎？要計算使用成本，必須考慮的因素相當多。

舊金山紀事報報導，去年加州登記的新車，超過五分之一是全電動車，全國的平均則不到十分之一。要計算成本，首先要考慮買價。今年3月成交的全新電動車，平均售價為5萬9200美元，全新的汽油車則是4萬7500美元。聯邦政府給新電動車買主7500美元的獎勵，如果想長久留住車子，購買當然比租賃划算。

保養維修成本，是電動車車主節省的主要成本之一。電動車不需要更換機油，而且沒有內燃機，需要維護和更換的零件較少。電動車的懸吊使用壽命更長。電動車的煞車方式與汽油車不同：再生煞車將煞車轉化為能量，這意味著煞車片需要更換的頻率大大降低。

由於電池的存在，電動車比同類的汽油車重，因此輪胎可能需要較頻繁更換。根據美國保險業數據，電動車的保險費用，比汽油車高出20%，即每月高出44美元，但隨著愈來愈多維修店獲得電動車維修能力，這些價格也在下降。

駕駛電動車可以節省通行費（Tolls）。符合資格的潔淨車輛，可獲得FasTrak CAV收費標籤，該標籤可為共乘時段的駕駛提供折扣。二十多年來，加州符合條件的電動車和混合動力車的駕駛員，一直享受在共乘車道上單獨行駛的樂趣；但如果國會不延長，該計畫將於今年9月到期。

註冊電動車的費用，會比註冊汽油車高一點。由於零排放電動車車主不使用汽油，因此他們無需繳納用於道路改善的汽油中包含的稅款。為彌補差額，州政府對2020年及更新車型的年度註冊續約，收取118美元的道路改善費。

在自己家裡充電當然最方便也最省錢，但安裝充電器的平均成本在200美元到2000美元之間，具體取決購買的是1 級還是2級充電器。在加州，電動車充電的成本，比汽油車加油的成本低約40%。專家計算指出，一輛電動車一加侖汽油的等效成本，約為2.9美元。另外，電費在每天的不同時段不一樣，在單價最便宜的時段充電，當然更省錢。

電動車 加州 保險

上一則

疫期提前釋囚1.48萬 33%又犯更重罪

下一則

用無人機偷拍美潛艇 中國留學生被遣返

延伸閱讀

加州禽流感趨緩 衛生官員撤銷應急行動

加州禽流感趨緩 衛生官員撤銷應急行動
加州首准 州農保險緊急調漲 房屋保費可提高17%

加州首准 州農保險緊急調漲 房屋保費可提高17%
現代電動車可免費使用特斯拉超級充電站

現代電動車可免費使用特斯拉超級充電站
財經簡訊

財經簡訊
起亞KIA新能源車系驚豔2025紐約車展概念車PBV與EV9 Nightfall引領未來出行

起亞KIA新能源車系驚豔2025紐約車展概念車PBV與EV9 Nightfall引領未來出行
汽車燃料費改革 電動車2030年開徵「公路使用養護費」

汽車燃料費改革 電動車2030年開徵「公路使用養護費」

熱門新聞

直播「自殺」後，余傑菲的訃聞在網路上出現。（取自X）

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

2025-05-09 14:49
律師指出，假結婚交易中，「敲詐勒索」已成為常態。（示意圖，取材自Unsplash.com）

假結婚遭遇敲詐 華女人財兩失、被逼發生性關係

2025-05-13 23:44
Capital One Shopping的比價功能。（Thrifty World Traveler）

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

2025-05-10 16:21
華人購買飲品被收信用卡手續費。（示意圖，Pexels）

小心 華人結帳被收隱形費 這錢不應消費者出

2025-05-07 18:59
小孩玩的迷你工具。（取自Costco網站）

手慢吃虧 好市多11項熱門商品恐漲

2025-05-09 13:25
加州奶茶店的外帶冷飲，一般情況下不收銷售稅，但也有例外。（示意圖，取自Pexels網頁）

波霸奶茶好貴 這項不該收的費用好多店都收了

2025-05-11 20:41

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶