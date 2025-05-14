物價上漲也擋不住 國殤日出遊人數估破20年紀錄

國殤日出遊人數破20年紀錄，物價上漲也不能阻擋4510萬人國殤日出遊的熱情。圖為洛杉磯國際機場。（本報檔案圖片）

國殤日出遊人數破20年紀錄，物價上漲也不能阻擋國殤日出遊熱情！美國汽車協會 (AAA)12日公布今年國殤日（Memorial Day）假期出遊人數預測，在22日至26日期間，將有4510萬人離家出行至少50英里。

今年國內旅行預測比去年增加140萬名遊客，創下國殤日周末新高。之前紀錄是在2005年創下，當時有4400萬人出遊。儘管擔心物價上漲，但許多美國人表示，他們會利用假期與親人共度時光，即使這次旅行離家距離更近。

AAA Travel副總裁Stacey Barber表示，國殤日度假不必奢侈和昂貴，有些旅客踏上夢想中的假期，飛越數百英里，而許多家庭則收拾行裝，開車去海灘或拜訪朋友。今年駕車出遊數字比去年上升，預計有3940萬人選擇駕車出遊，比去年增加100萬人。自駕是假日出遊首選交通方式，87%的旅行者選擇公路旅行。

機場也準備迎接繁忙的假日周末。美國航空協會預計，航空旅客人數將達361萬人次，比去年的355萬人次，增加近2%。雖然預計國殤日周末不會創下航空旅行紀錄（2005年的364萬旅客紀錄），但預計今年航空旅行人數將比疫情 前高12%。

AAA預訂資料（基於旅客在假日周末航班預訂時支付費用）顯示，國內航班票價比去年上漲2%，平均來回機票價格為850美元。大多數航班飛芝加哥、紐約、奧蘭多、丹佛和西雅圖 等熱門目的地。奧蘭多憑藉主題公園和附近郵輪 港口，成為第一名熱門目的地。郵輪旅遊是西雅圖和安克拉治（Anchorage）進入前十名的原因。從國際看，羅馬是首選目的地，溫哥華也因其郵輪港口聞名。

疫情過後，其他交通方式出行持續成長。預計將有208萬人乘坐火車、巴士或郵輪出行，人數比去年增加8.5%，阿拉斯加郵輪的需求尤其強勁。總體而言，選擇郵輪旅行遊客數量創歷史新高。今年早些時候，美國汽車協會預測，到2025年計劃乘坐郵輪的美國人，將達到創紀錄的1900萬人。