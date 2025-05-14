加州首准 州農保險緊急調漲 房屋保費可提高17%

State Farm緊急調漲保費的要求獲得加州批准，房屋平均保費將從6月1日起調高17%。 （美聯社）

州農保險 （State Farm）成為首家獲加州 批准可緊急臨時調漲保費 的保險公司，該公司將從下個月開始，調漲包括房屋、公寓和租賃住宅等物業的保費。

CalMatters報導，加州最大保險公司State Farm今年稍早史無前例向加州提出緊急提高保費請求，理由是洛杉磯地區1月的大火，讓他們陷入財務困境，預期索賠金額可能超過70億美元。加州保險廳長萊拉（Ricardo Lara）當時要求State Farm提供更多有關其財務狀況的資料，還詢問State Farm是否能向母公司State Farm Mutual尋求協助。

萊拉隨後有條件批准這項請求，但將正式決定權交給法院。上個月，法院舉行為期三天的公開聽證會，考慮是否批准保險廳與State Farm之間的協議。

行政法官賽利格曼（Karl-Fredric Seligman）在13日發表的38頁裁決書中說：「從根本上來說，這是一項公平、適當、必要的救援措施，能有效發揮穩定State Farm財務狀況，且保護投保人的作用。」

在獲得法院同意後，萊拉立即批准實施。因此，從6月1日起，State Farm可以將加州房屋保費平均提高17%，公寓和租賃住宅保費平均提高15%。萊拉補充，State Farm仍必須在今年稍後舉行的聽證會上，提出調漲保費有其必要性的證明。

非營利組織「消費者監護人」（Consumer Watchdog）執行董事鮑伯（Carmen Balber）說：「今日這項決定要求消費者必須立即掏腰包付錢，卻允許State Farm等幾個月再提出證明，讓消費者感到非常失望。根據選民通過的第103號法案，提高保費不應先於提出論證，但這正是現在發生的事。」

在State Farm提高保費獲得批准前，有人呼籲調查State Farm處理洛杉磯野火受災戶索賠的方式，指State Farm拖延並拒絕理賠，同時呼籲萊拉不要批准他們提高保費的請求，但萊拉稱提高保費和索賠投訴是兩回事。

「伊頓山火倖存者網路」（Eaton Fire Survivors Network）領導人陳喬伊（Joy Chen，音譯）說：「這正是問題所在，在未審查State Farm行為的情況下批准他們調漲保費，是向每一位加州人發出一個令人不寒而慄的訊息：你可繼續支付保費，但當災難來臨時，不要指望你的保險公司會向你伸出援手。」