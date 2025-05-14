10大看點 加州州立公園最值得遊一夏

羅伯斯岬州立自然保護區。（Google Maps）

加州州立公園 體系共有280個成員，涵蓋340哩海岸、970哩湖河灘地、5200哩步道，以及3195座歷史建築、1萬1000個史前考古地點，與1萬5000個露營區。

其中超過200個已經加入「州立圖書館公園通行證體系」（State Library Parks Pass），持有者可以當天免費駕車進入，一台客車最多可載九人。（網址parks.ca.gov/?page_id=30813）

那麼，那些是夏季應該去看看的地方，可以參考 「加州州立公園基金會」（California State Parks Foundation）2025年的「最佳州立公園」（Best of California State Parks」票選結果：

・露營最優：莫羅灣州立公園（Morro Bay State Park），位於聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）；

・健行最優：塔瑪佩斯山州立公園（Mount Tamalpais State Park），位於馬連縣（Marin County）；

・最壯觀：羅伯斯岬州立自然保護區（Point Lobos State Natural Reserve），位於蒙特瑞縣（Monterey County）；

・賞鳥最棒：沙頓海州立休閒區（Salton Sea State Recreation Area），分屬帝王縣（Imperial County）與河濱縣（Riverside County）；

・野花最棒：安薩－波雷哥沙漠州立公園（Anza-Borrego Desert State Park），分屬聖地牙哥 、帝王與河濱三縣；

・海灘最棒：水晶灣州立公園（Crystal Cove State Park），橙縣；

・野餐最棒：托瑞松州立海灘（Torrey Pines State Beach），聖地牙哥縣；

・兒童最友善：天然橋州立海灘（Natural Bridges State Beach），聖塔魯茲縣（Santa Cruz County）；

・狗狗最友善：蘇諾瑪海岸州立公園（Sonoma Coast State Park），蘇諾瑪縣（Sonoma County）；

・學習歷史最合適：聖塔魯茲米慎州立歷史公園（Santa Cruz Mission State Historic Park），聖塔魯茲縣。

基金會執行董事諾頓（Rachel Norton）說，入選的公園最能反映州立公園的多元特色，從自然到歷史都有。

參加票選的超過1300人，可以在上述十個領域內勾選最愛的州立公園；領域的劃分則來自遊客最常問的問題，例如哪裡露營最好？那裏最適合帶狗去？許多參加者還附上照片與自己的小故事，說明勾選的公園為何特別。

安薩－波雷哥沙漠州立公園的圈選者之一就說，停完車後一打開門，野花的香味就撲鼻而來，「真是世界最棒的體驗」。至於羅伯斯岬州立自然保護區，除相當適合野餐與全家出遊，也是景色最壯觀的。

諾頓說，州立公園中，不少是隱世之珠，例如天然橋州立海灘，就獲選為小孩最友善的州立公園；蘇諾瑪海岸州立公園則被海岬、斷崖分割成了好幾段海灘，但只有在這裡，遊客才能邊發懶、邊看灰鯨。

聖塔魯茲米慎州立歷史公園則是活歷史的展現地，其他的兩個是「拉普利斯瑪米慎州立歷史公園」（La Purísima Mission State Historic Park）與「舊金山－蘇拉諾米慎州立歷史公園」（Mission San Francisco Solano State Historic Park）。

加州共有21處米慎古蹟，因為越來越多人重視西班牙時期，宗教兵農合一的米慎歷史，因此到訪這些歷史公園，可以直接看到米慎生活的真實面貌。