加州隱私保護署畫地自限 企業鬆口氣

網路隱私愈受重視，但加州隱私保護草擬中的法案卻畫地自限，引發批評。（美聯社）

CalMatters報導，全美第一個州級的電子設備隱私保護機關，即加州 隱私保護署（California Privacy Protection Agency），最近似乎在商業團體、議會與州長壓力下，開始自我設限以致企業合規成本大減近7億美元。

對「自動化決策技術管理規定」（Automated Decision Making Technology Regulations，ADMT規定）直至6月2日前，民眾都能發表意見。定案後，企業必須在2027年前落實相關規定。不過議會審議中的四項法案，則已獲加州隱私保護署支持。

報導指出，署方5月初對ADMT規定的讓步，主要是人工智慧 管制的範圍，以及電腦自動化的適用項目。很大一部分原因在於，商界、議員、州長都認為，企業合規成本太高，導致創新力減弱。

因此最新版的ADMT法規的定義與施行範圍大為限縮，直接受惠的企業，第一年的合規成本，將由8億3400萬美元，縮減到1億4300萬美元，並且因為人工智慧（AI ）的範圍僅限商業決策，因此90%以上企業不再需要大費功夫才能符合規範。

但是支持保護網路隱私的團體則認為，ADMT法規草擬三年，卻在最後關頭大幅縮水，違背2018年的立法與2020年公投結果，很可能源自該署支持消費權益的兩大官員離職所致，即AI法規起草委員文森・理（Vinhcent Le）與執行長索塔尼（Ashkan Soltani），離職的背後可能也有商業壓力。

上述團體認為，該署權限縮減，獲益最大的莫過於科技巨頭，除了從原先定義廣泛的人工智慧使用，限縮至只牽涉到商業決策的使用，而且還開了方便之門，只要宣稱AI對「自動化商業決策」（automated decisionmaking）只是提供建議給真人，就可以不受限於該法，不管自動化商業決策的管制再嚴都沒用。

不過新版保留了一些對貸款者與學生的保障，即不能全部交由所謂的「自動決定機制」，判斷放款與否、錄不錄取，必須經過專人判斷後才能定案。

另外影響很大的「行為廣告」（behavioral advertising），新版規範也大不相同。行為廣告，又稱「行為鎖定廣告策略」的定義是，以AI蒐集消費者個資與網路行為模式，判斷消費者最喜歡哪種商品與呈現方式。

行為廣告演算法早就是Google、Meta、TikTok與其商業夥伴的利器之一，但倡議團體則強調，風險在於鼓吹不平等待遇，威脅國家安全，且讓小孩置身危險的網路生態。舊版的草案對於行為廣告限制很多，包括在使用之前必須通過風險評估。

但隱私保護署委員之一納奈克（Brandie Nonnecke）曾在開會時表示，如果任由業界自行判斷何為風險，這形同與他們自己回答、自己評分。倡議團體「電子隱私資訊中心」的法律顧問威廉斯（Kara Williams）則說，舊案已經很棒了，但是一再縮減，不能說沒有來自科技業與貿易商會的壓力。

CalMatters指出的資訊也符合描述：在各地公聽會開始前，業者與商會對草案的意見占總數90%；今年4月初，30個工會、數位權益與隱私保護團體發文給該署，要求嚴控個人資訊；數周後，州長紐森向該署表明，他認同該署越權的看法，並稱該署涉入了2020年公投未授權的領域。