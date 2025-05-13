洛縣發無證客現金 國安部喊查

聯邦打擊非法移民行動升級。（取自KTLA 5電視台畫面）

CBS電視台報導，聯邦打擊非法移民 行動升級！國土安全部 在最新的法律行動中，向加州 的移民現金援助計畫（CAPI）發出傳票，要求洛縣提供紀錄，以確定自2021年起是否有非法拘留美國的人士，從社會安全局（SSA）領取款項。

加州移民現金援助計畫，替因移民身分而沒有資格領取社安金（SSI）的「某些年長、失明或殘疾的合法移民」提供現金援助。然而，由洛杉磯國土安全調查局（LAs' HSI，國土安全部一個調查機構）領導的調查，已要求該計畫提供申請人姓名和出生日期、申請表副本、移民身分文件、社安局出具不符合領取社安金的資格證明、申請相關支持宣誓書等。

洛縣的CAPI計畫要求受益人須是已合法進入美國的非公民、獲得假釋、獲得有條件入境許可，或暫緩遣返出境者。根據官網資料，此計畫主要針對65歲以上、失明或殘障者。

根據國土安全部，僅在2024財年，就有「超過200萬名不符合資格的非法移民獲得社安號」。加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）估算，大約有110萬人每月領取社會安全生活補助金（SSI）或州補助金（SSP），其中超過一半的受益者，是65歲及以上人士。這包括約1萬5000名因不符合額外非公民標準，而無法獲得社安金的合法居民。

上個月總統川普簽署行政令，遏制非法拘留美國者的經濟誘因。該命令指示，「確保無資格的非法移民，無法從社安計畫中得到資金，並優先對州或地方政府可能違反聯邦法律的行為進行民事或刑事執法行動」。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在聲明中指責「加州激進左翼政客」優先考慮美國的移民，而非美國公民，他們「讓非法移民獲得現金福利」。諾姆承諾，川普政府正努力「查明公共福利的濫用與剝削行為，確保那些非法持續居住在美國的人，無法獲得聯邦福利或其他經濟支援」。